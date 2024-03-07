شركة رياضة المحركات السعودية تفتتح حلبة حديثة لسباقات الكارتينج

الكارتينج والأنشطة العائلية: حلبة كورنيش جدة للكارتينج تقدم تجربة سباق اجتماعية لا مثيل لها

جدة- خالد بن مرضاح

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية (SMC) أمس عن افتتاح حلبة جديدة للكارتنيج حلبة كورنيش جدة (JCC)، ومن المقرر أن تكون هذه الحلبة المتطورة مركزاً رئيسياً لأنشطة رياضة المحركات في جدة، حيث تتمتع بمساحة واسعة تبلغ 50,000 متر مربع، ومضمار للسباق بطول 1.2 كيلومتر، وأسطولاً من 50 سيارة كارتينغ حديثة، مما يمثل علامة فارقة في البنية التحتية الرياضية في المملكة.

تقع هذه الحلبة الجديدة في موقع استراتيجي بين حلبة كورنيش جدة وطريق الحرمين، وقد صُممت هذه الحلبة برؤية توحيد المجتمعات من خلال الشغف المشترك برياضة المحركات، ويضمن هذا الموقع المتميز سهولة الوصول للمقيمين والزوار على حد سواء، مما يعزز الروابط ويغذي ثقافة السباقات في المدينة.

تتمحور رياضة الكارتينج في حلبة كورنيش جدة في جوهرها حول تحقيق الأحلام والتطلعات في رياضة المحركات، وتتمثل رؤية المنشأة الجديدة في رعاية مجتمع متحمس من عشاق رياضة المحركات، وتوفير أرض حاضنة للمواهب الناشئة، وتعزيز المشاركة مدى الحياة في هذه الرياضة.

والهدف من هذه المنشأة، هو جعل حلبة كورنيش جدة للكارتنج قلب الأنشطة الاجتماعية والرياضية في مدينة جدة، والمساهمة في دعوة جمهور متنوع لتجربة إثارة السباقات ودعم مسيرة أبطال المستقبل.

تقدم حلبة كورنيش جدة للكارتنج مجموعة من العروض التجارية الرئيسية المصممة لجعلها مركزاً للعائلات والأصدقاء، فهي توفر تجارب كارتينج مليئة بالإثارة والتشويق، ومنفذ لبيع البضائع الخاصة بعشاق رياضة المحركات، وأجهزة محاكاة متطورة للفورمولا1، وجي تي لمغامرات السباق الافتراضية، ومقهى مريح للاسترخاء والتواصل الاجتماعي، وتلتزم الحلبة بأن تكون أكثر من مجرد مضمار سباق؛ فهي مركز مجتمعي تُصنع فيه الذكريات وتُغذي الشغف.

صُممت مجموعة باقات حلبة كورنيش جدة للكارتينج لتلبي احتياجات الجميع، بدءاً من جلسات “الوصول والقيادة” للمتسابقين العاديين، إلى الفعاليات المخصصة للشركات وأعياد الميلاد والاحتفالات الخاصة، كما يستضيف المضمار مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك بطولة رمضانية، ودوري السيدات، وبطولة Fun Kart، مما يضمن أن روح المنافسة والمرح حاضرة دائماً.

وقد شرف حفل الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية: “إن تدشين مضمار الكارتينج في حلبة كورنيش جدة هو دليل على التزامنا الراسخ برياضة المحركات وبشبابنا، ومن خلال هذه المنشأة المتطور للغاية، فإننا نمهد الطريق نحو تحقيق أحلام المتسابقين الطموحين لدينا، إضافة إلى توفير تجربة سباق اجتماعية استثنائية للجميع.”

من جهتها، قالت الدكتورة عهد آل سعود، الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: في حلبة كورنيش جدة للكارتينج، نحقق أحلام عشاق رياضة المحركات من جميع الأعمار، فمن خلال التكنولوجيا المتطورة، وبرامج التدريب المتخصصة، والمكان المتميز، نعمل على تهيئة الجيل القادم من المتسابقين ومساعدتهم على التفوق.

ومع فتح أبوابها الآن، فإن حلبة كورنيش جدة للكارتينج على استعداد لتسريع الإثارة في رياضة المحركات والترحيب بالجميع لتجربة إثارة السباق.