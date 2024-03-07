شاهد | مانشستر سيتي إلى ربع نهائي الأبطال بتجاوزه كوبنهاغن

تأهل مانشستر سيتي -حامل اللقب- إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024) بتخطيه نظيره الدنماركي إف سي كوبنهاغن الدنماركي، سهرة الأربعاء.
في ملعبه (الاتحاد) أكرم مانشستر سيتي وفادة كوبنهاغن وهزمه بنتيجة (3-1) ليكرر نفس نتيجة مباراة الذهاب، ويصعد إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين (6-2).
سجّل ثلاثية مانشستر سيتي كل من مانويل أكانجي في الدقيقة 5 وجوليان ألفاريز (9) وإيرلينغ هالاند (45) فيما سجّل لفريق كوبنهاغن محمد اليونسي (29).
وحقق الفريق السماوي بقيادة مدربه بيب غوارديولا، العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بانتصاره في 6 مباريات بالمجموعات ومباراتي ثمن النهائي.
شاهد أهداف مانشستر سيتي وكوبنهاغن 3-1
الستيزينس يفتتح التسجيل مبكراً#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_كوبنهاجن pic.twitter.com/uEnuAkLsdr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 6, 2024
قوية من جوليان ألفاريز أم خطأ حارس المرمى؟#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_كوبنهاجن pic.twitter.com/KLbupuwVUe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 6, 2024
Erling Haaland's 𝟒𝟏𝐬𝐭 Champions League goal in 37 games✨
He now has as many as Sergio Agüero in the UCL
(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/k7rGa9rci3
— B/R Football (@brfootball) March 6, 2024