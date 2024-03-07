شاهد | مانشستر سيتي إلى ربع نهائي الأبطال بتجاوزه كوبنهاغن

تأهل مانشستر سيتي -حامل اللقب- إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024) بتخطيه نظيره الدنماركي إف سي كوبنهاغن الدنماركي، سهرة الأربعاء.



في ملعبه (الاتحاد) أكرم مانشستر سيتي وفادة كوبنهاغن وهزمه بنتيجة (3-1) ليكرر نفس نتيجة مباراة الذهاب، ويصعد إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين (6-2).



سجّل ثلاثية مانشستر سيتي كل من مانويل أكانجي في الدقيقة 5 وجوليان ألفاريز (9) وإيرلينغ هالاند (45) فيما سجّل لفريق كوبنهاغن محمد اليونسي (29).



وحقق الفريق السماوي بقيادة مدربه بيب غوارديولا، العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بانتصاره في 6 مباريات بالمجموعات ومباراتي ثمن النهائي.

شاهد أهداف مانشستر سيتي وكوبنهاغن 3-1