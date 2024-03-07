الرياضة

شاهد | مانشستر سيتي إلى ربع نهائي الأبطال بتجاوزه كوبنهاغن

محمد ابو الوفاaccess_time27 / شعبان / 1445 هـ       7 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر سيتي إلى ربع النهائي بتجاوزه كوبنهاغن

تأهل مانشستر سيتي -حامل اللقب- إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024) بتخطيه نظيره الدنماركي إف سي كوبنهاغن الدنماركي، سهرة الأربعاء.


في ملعبه (الاتحاد) أكرم مانشستر سيتي وفادة كوبنهاغن وهزمه بنتيجة (3-1) ليكرر نفس نتيجة مباراة الذهاب، ويصعد إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين (6-2).


سجّل ثلاثية مانشستر سيتي كل من مانويل أكانجي في الدقيقة 5 وجوليان ألفاريز (9) وإيرلينغ هالاند (45) فيما سجّل لفريق كوبنهاغن محمد اليونسي (29). 


وحقق الفريق السماوي بقيادة مدربه بيب غوارديولا، العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بانتصاره في 6 مباريات بالمجموعات ومباراتي ثمن النهائي.

 

شاهد أهداف مانشستر سيتي وكوبنهاغن 3-1

 

 

 

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