شاهد | مانشستر سيتي إلى ربع نهائي الأبطال بتجاوزه كوبنهاغن

تأهل مانشستر سيتي -حامل اللقب- إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024) بتخطيه نظيره الدنماركي إف سي كوبنهاغن الدنماركي، سهرة الأربعاء.



في ملعبه (الاتحاد) أكرم مانشستر سيتي وفادة كوبنهاغن وهزمه بنتيجة (3-1) ليكرر نفس نتيجة مباراة الذهاب، ويصعد إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين (6-2).



سجّل ثلاثية مانشستر سيتي كل من مانويل أكانجي في الدقيقة 5 وجوليان ألفاريز (9) وإيرلينغ هالاند (45) فيما سجّل لفريق كوبنهاغن محمد اليونسي (29).



وحقق الفريق السماوي بقيادة مدربه بيب غوارديولا، العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بانتصاره في 6 مباريات بالمجموعات ومباراتي ثمن النهائي.

شاهد أهداف مانشستر سيتي وكوبنهاغن 3-1

Erling Haaland's 𝟒𝟏𝐬𝐭 Champions League goal in 37 games✨

He now has as many as Sergio Agüero in the UCL

(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/k7rGa9rci3

— B/R Football (@brfootball) March 6, 2024