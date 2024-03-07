الرياضة “سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1” ينطلق بسباقات التجارب

جدة – هاني البشر

انطلقت اليوم الخميس 7 مارس 2024م، منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، التي تقام في حلبة كورنيش جدة؛ إذ شهدت فعاليات اليوم إقامة حصتين تجريبيتين للمتسابقين؛ تمهيداً لخوض السباق الرئيس يوم السبت المقبل. وبالعودة إلى النتائج، فقد نجح الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق “ريد بُل”، في خطف صدارة الحصة التجريبية الأولى، والتي انطلقت عند الرابعة والنصف، لمدة ساعة واحدة، فيما حقق أسرع لفةٍ بزمن دقيقة واحدة و29 ثانية و659 جزءاً من الثانية، فيما حلّ الإسباني فيرناندو ألونسو سائق “أستون مارتن” ثانياً، تلاه المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق “ريد بُل” في المرتبة الثالثة. وتمكن الإسباني فيرناندو ألونسو سائق فريق “أستون مارتن” من الحصول على المركز الأول في المرحلة التجريبية الثانية، والتي انطلقت في تمام الثامنةِ مساءً، مدونًا بذلك أسرع لفةٍ؛ بواقع دقيقة و28 ثانية و827 جزءاً من الثانية، فيما ظفر البريطاني جورج راسل سائق فريق “مرسيدس” بالمركز الثاني، ومن خلفهم الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق “ريد بُل”. وتستكمل فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 يوم غدٍ الجمعة، الذي سيشهد حصة تجريبية عند الرابعة والنصف عصراً، فيما ستنطلق الجولة التأهيلية في تمام الثامنة مساءً، التي ستحدد مراكز الانطلاق في السباق النهائي يوم السبت المقبل.