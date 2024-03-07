ريال مدريد يعبر لايبزيغ ويتأهل إلى ربع نهائي الأبطال

صعد ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس دوري أبطال أوروبا (2023-2024) بصعوبة بعد تعادله سهرة الأربعاء مع ريد بول لايبزيغ الألماني بهدف لكل فريق.
ريال مدريد حجز مكانه في مصاف الثمانية الكبار في المسابقة، مغتنمًا فوزه الثمين في الذهاب بألمانيا بهدف نظيف، ليصعد بمجموع المباراتين (2-1).
دارت أحداث المباراة في ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل ريال مدريد أمام حشد جماهيري غفير قارب 70 ألف مشجّع، بصافرة الإيطالي دافيدي ماسا.
الملكي سجّل أولًا عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 65، وعادل قلب الدفاع المجري ويلي أوربان النتيجة لفريق لايبزيغ في الدقيقة 68.
شاهد أهداف مباراة ريال مدريد ولايبزيغ 1-1
لايبتسيغ يواصل إضاعة الفرص#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_لايبزيغ pic.twitter.com/j0c1Yyq9by
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 6, 2024
فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك لايبتسيغ#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_لايبزيغ pic.twitter.com/LeEBpgizng
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 6, 2024
لايبتسيغ يعادل ريال مدريد #دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_لايبزيغ pic.twitter.com/wNCQS8Sdtl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 6, 2024