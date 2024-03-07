ريال مدريد يعبر لايبزيغ ويتأهل إلى ربع نهائي الأبطال

صعد ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس دوري أبطال أوروبا (2023-2024) بصعوبة بعد تعادله سهرة الأربعاء مع ريد بول لايبزيغ الألماني بهدف لكل فريق.

ريال مدريد حجز مكانه في مصاف الثمانية الكبار في المسابقة، مغتنمًا فوزه الثمين في الذهاب بألمانيا بهدف نظيف، ليصعد بمجموع المباراتين (2-1).

دارت أحداث المباراة في ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل ريال مدريد أمام حشد جماهيري غفير قارب 70 ألف مشجّع، بصافرة الإيطالي دافيدي ماسا.

الملكي سجّل أولًا عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 65، وعادل قلب الدفاع المجري ويلي أوربان النتيجة لفريق لايبزيغ في الدقيقة 68.

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد ولايبزيغ 1-1