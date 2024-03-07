تعزيز القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي

البلاد – الرياض

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مذكرة تفاهم مع شركة إنتل كوربوريشن؛ وذلك لبناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز المعرفة حول التقنية عبر التعاون في تقديم برامج لتأهيل طلبة التعليم العام والجامعات بالمعرفة والمهارات، التي تعزز جاهزية القوى العاملة المستقبلية؛ لتفعيل الذكاء الاصطناعي في المجالات المهنية المختلفة.

وقع المذكرة من قبل “سدايا” المشرف العام على بناء القدرات الدكتور أحمد بن عوض الغامدي، وعن إنتل المدير العام بالمملكة أحمد العبدالجبار.

وتمثلت أوجه التعاون في المذكرة تنفيذ برامج في المملكة لتزويد القوى العاملة المستقبلية بمهارات الذكاء الاصطناعي اللازمة من خلال برامج متعددة، وتبادل الخبرات بتفعيل الشراكة مع القطاع التقني؛ من خلال فرص التدريب في مقرات إنتل العالمية، والتعاون في استقطاب الخريجين من برامج ومعسكرات سدايا في إنتل.