الرياضة انطلاق بطولة أرامكو لجولف السيدات في فلوريدا الأمريكية

متابعة – محمد الجليحي تعود بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة غدًا الجمعة إلى فلوريدا لافتتاح سلسلة عام 2024، حيث يقام هذا الحدث للمرة الأولى في مدينة تامبا باي الأمريكية في ولاية فلوريدا، حيث تتنافس النخبة في جولف السيدات في نادي فيذر ساوند الريفي في البطولة خلال الفترة من 8-10 مارس 2024. وتقود منافسات البطولة اللاعبة الامريكية ليكسي تومسون. الفائزة بالبطولات الكبرى ونجمة كأس سولهايم والتي تسعى لتحقيق فوزها السادس عشر والبحث عن إضافة كأس أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة الثانية إلى مجموعتها. ومن المنتظر ان تشهد البطولة منافسة قوية بوجود تومسون التي تلعب على أرضها الى جانب عدد من النجمات الأوروبيات، ومنهن الفائزة العام الماضي كارلوتا سينجاندا. وتأسست سلسلة أرامكو للفرق في عام 2021، وهو حدث فريد من نوعه تقام بطولاتها على مدار ثلاثة أيام حيث يتكون الفريق من ثلاثة محترفات ولاعبة هاوية، تتنافسن على كأس الفرق. وفي الوقت نفسه، تتنافس لاعبة الجولف الأفضل أداءً على اللقب الفردي والفوز في الجولة الأوروبية للسيدات. وبعيدًا عن المنافسة على المراكز والألقاب فان سلسة بطولات أرامكو تعمل على تمكين النساء والفتيات في لعبة الجولف، مع التركيز على الجانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمساعدة في تعزيز المشاركة بشكل أكبر. وتمتد السلسلة هذا العام عبر خمسة مواقع في ثلاث قارات وهي: تامبا باي في ولاية فلوريدا، سيؤول، لندن، واحدى المدن الاسيوية ستحدد لاحقا والرياض – مع جائزة مالية قدرها مليون دولار في كل حدث. ومع افتتاح البطولة في تامبا باي باعتبارها أول مدينة تستضيف الحدث فمن المتوقع ان تكون المنافسات قوية بين اللاعبات خاصة بمشاركة اللاعبة الامريكية ليكسي تومسون التي تلعب في ولايتها الأم حيث تعتبر بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في فلوريدا هي الفرصة الوحيدة للاعبات الجولف من اوروبا في بطولة السيدات الأوروبية للحصول على تجربة قوية في الأراضي الأمريكية قبل العودة إلى هناك للتنافس في كأس سولهايم في وقت لاحق من هذا العام. وحول ذلك قالت ليكسي تومسون: “مع عودة بطولة أرامكو للفرق إلى فلوريدا هذا العام، كان من السهل أن أضع نفسي في موقع التنافس على الحدث. من الرائع أن أتمكن من المنافسة في ولايتي بدعم محلي، خاصةً في بطولة مميزة مثل هذه البطولة. وأضافت:”سيكون كل تركيزي على الكأس.. الفوز في بطولة أرامكو للفرق في بلدي سيكون إنجازًا حقيقيًا بالنسبة لي. وهو امر مميز أيضا أن أكون جزءًا من حدث يحتفل بالمهارة ويدعم جولف السيدات، في الوطن.” ويقع في كليرووتر، تامبا، ملعب الجولف ذات 18 حفرة في نادي فيذر ساوند الريفي وسيقدم تحديًا ممتعًا للمشاركين، حيث يشتهر الملعب بمساره البارز ذو 7,332 ياردة.