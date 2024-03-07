الفيحاء يتغلب على الشباب 2/3 في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الفيحاء فوزًا مثيرًا على نظيره الشباب يثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشباب، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 23 بدوري روشن.
جاءت أهداف الفيحاء عن طريق هنري أونيكورو في الدقيقتين 50 و 74، وسعود زيدان في الدقيقة 90 8.
وسجل هدفَي الشباب كل من عبدالرؤوف الدقيل لاعب الفيحاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 86، وحبيب ديالو في الدقيقة 89.
بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمَّد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الـ 11.
الفيحاء يكسب الشباب ( 3-2 ) في افتتاح الجولة 23
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي #الشباب_الفيحاء #SSC pic.twitter.com/f0PPcqc4c0
— SSC (@ssc_sports) March 7, 2024