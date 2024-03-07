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الفيحاء يتغلب على الشباب 2/3 في دوري روشن
الرياضة

الفيحاء يتغلب على الشباب 2/3 في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1445 هـ       7 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الفيحاء فوزًا مثيرًا على نظيره الشباب يثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشباب،  مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 23 بدوري روشن.

 

جاءت أهداف الفيحاء عن طريق هنري أونيكورو في الدقيقتين 50 و 74، وسعود زيدان في الدقيقة 90 8.

وسجل هدفَي الشباب كل من عبدالرؤوف الدقيل لاعب الفيحاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 86، وحبيب ديالو في الدقيقة 89.

بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمَّد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الـ 11.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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