العراقية ساز جولاتي تتصدر المرحلة الثالثة من رالي جميل

البلاد- خالد الحامد
تصدرت السائقة العراقية ساز جولاتي وملَّاحتها آني سيل، قائمة المتسابقات في المرحلة الثالثة من أملج الى ينبع في منافسات رالي جميل، الذي يُعد منافسة ملاحية عالمية استثنائية للسيدات، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.
وحصلت السائقة العراقية على 1191.282 نقطة جعلتها تتصدر الترتيب بمنافسات المرحلة الثالثة. وحلت بالمركز الثاني وبفارق نقطتين نقاط تقريبًا، السائقة البولندية ايولين تشيلبوسكا وملاحتها الألمانية وهانا رايلي،
وحققت المتسابقة السعودية دانيل عقيل وملَّاحتها الجنوب أفريقية سينديلي ويد المركز الثالث برصيد 1183.509 نقطة.ن،
وتبدأ صباح الجمعة المرحلة الرابعة والختامية من الرالي المتوجهة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، التي تشهد الحفل الختامي وتتويج المتسابقات.
وتؤكد نسخة العام 2024 من هذا الرالي التي تحمل شعار “شغفها يغيّر العالم”، رسالة هذا الحدث الهادفة إلى تمكين المرأة في رياضة السيارات، كما تتماشى مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، وتحديداً تعزيز سياحة المغامرات. وتشهد النسخة الحالية مشاركة عالمية غير مسبوقة، بعد أن تمكنت من جذب 110 متسابقات يمثّلن 36 دولة.