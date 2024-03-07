السعودية .. مركز رائد لتقنيات المستقبل

البلاد – الرياض

بخطوات نوعية تعزز المستقبل الواعد للمملكة على خارطة التنافسية والتقدم العالمي، وقّعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” خمس شراكات إستراتيجية؛ لإنشاء مراكز بحثية لتطوير تقنيات الاتصالات المُستقبلية والشبكات المفتوحة، وتقديم خدمات الربط بين الجهات الأكاديمية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر التقني ليب 2024م.

وتضمنت شراكات “كاكست” في مجال الاتصالات المُستقبلية؛ مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة كابجميني، إنشاء وتشغيل مُختبر وطني في تقنيات اتصالات الجيل الخامس والسادس والشبكات المفتوحة، وتعزيز التقنيات الناشئة والمُتقدمة والعميقة، وتطوير مُبادرات التنقل الذكي، وتنفيذ برامج البحث والتطوير والابتكار في تقنيات الاتصالات والنقل المُستقبلية والميتافيرس، كما أسست “كاكست”، بالشراكة مع أرامكو السعودية، مركز الابتكار السعودي المُتسارع وتطوير شبكات اتصالات الجيل الخامس والسادس.



ولتطوير البنية التحتية الشبكية وتقديم خدمات الربط بين الجهات الأكاديمية؛ وقّعت “كاكست” شراكة إستراتيجية مع شركة نوكيا، لدعم الشبكة السعودية للبحث والابتكار “معين” في مجال حلول البنية التحتية الشبكية المُتطورة، وتعزيز دورها؛ لتكون بمثابة تحالف عالمي للباحثين يهتم بالاكتشافات التي تُسهم في تحويل المملكة إلى مركز عالمي للتقدم العلمي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة معين؛ لتكون أول شبكة بحثية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لتوفير سعات عالية السرعة لدعم التعاون العلمي طويل الأمد بين أفضل الباحثين في العالم.

كما وقّعت كاكست شراكة إستراتيجية مع جامعة بيشة للتعاون في مجال الشبكات البحثية، والاستفادة من الشبكة السعودية للبحث والابتكار “معين”، إضافة إلى شراكتها الإستراتيجية مع شركة الاتصالات المُتكاملة المحدودة “سلام”، لتقديم خدمات الربط المحلي بين الجامعات والجهات الأكاديمية والبحثية والجهات الحكومية مع مراكز الأبحاث العالمية.