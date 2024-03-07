الرائد يصعق النصر بثلاثية في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق الرائد على مضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة 23 من عمر دوري روشن السعودي.
تقدم كريم بركاوي للضيوف مع الدقيقة 18 من عمر المباراة، ورد للنصر أيمن يحيى بعدها بـ 6 دقائق، لينتهي الشوط الأوب بالتعادل الإيجابي.
وفي الشوط الثاني تمكن الرائد من تسجيل الهدف الثاني بواسطة محمد فوزير مع الدقيقة 48، قبل أن يسجل أمير سعيود الهدف الثالث في الدقيقة 87.
وفقد النصر النقطة الخامسة على التوالي خلال مبارايتن، بالتعادل مع الحزم و الخسارة أمام الرائد. ولم يتمكن النصر من تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات له بشكل عام، أمام كل من الحزم والعين الإماراتي والرائد.
خسارة النصر فيتحت الباب أمام فريق الهلال لتعزيز صدارته، وانفراده التام بترتيب دوري روشن بفارق 12 نقطة، حال فوزه غدًا الجمعة على مضيفه الرياض في الجولة 23.
الفوز قفز بالرائد إلى المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، وجمّد من رصيد النصر عند 53 نقطة في الوصافة.
هدددددف!⚽
كريم بركاوي يفتتح أول أهداف الرائد ⚽🔥
النصر 0 × 1 الرائد#دوري_روشن_السعودي#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/xSaq5PCvoq
— SSC (@ssc_sports) March 7, 2024
تسديدة رونالدو.. وهدف أيمن يحيى من زاوية أخرى ⚽#دوري_روشن_السعودي#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/9UCMC4DYDJ
— SSC (@ssc_sports) March 7, 2024
هدددددف!⚽
فوزير يضيف ثاني الأهداف للرائد ⚽️🔥
النصر 1 × 2 الرائد#دوري_روشن_السعودي#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/Y81W46kKDc
— SSC (@ssc_sports) March 7, 2024
هدددددف!⚽
بطريقة رائعة..
أمير سعيود يسجل الرائد ⚽🔥
النصر 1 × 3 الرائد#دوري_روشن_السعودي#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/Gmxyo5z0wJ
— SSC (@ssc_sports) March 7, 2024
تسديدة رونالدو ترتطم بالعارضة🔥#دوري_روشن_السعودي#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/2CzxPGag0A
— SSC (@ssc_sports) March 7, 2024