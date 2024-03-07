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الرائد يصعق النصر بثلاثية في دوري روشن
الرياضة

الرائد يصعق النصر بثلاثية في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1445 هـ       7 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق الرائد على مضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة 23 من عمر  دوري روشن السعودي.

تقدم كريم بركاوي للضيوف مع الدقيقة 18 من عمر المباراة، ورد للنصر أيمن يحيى بعدها بـ 6 دقائق، لينتهي الشوط الأوب بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني تمكن الرائد من تسجيل الهدف الثاني بواسطة محمد فوزير مع الدقيقة 48، قبل أن يسجل أمير سعيود الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفقد النصر النقطة الخامسة على التوالي خلال مبارايتن، بالتعادل مع الحزم و الخسارة أمام الرائد. ولم يتمكن النصر من تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات له بشكل عام، أمام كل من الحزم والعين الإماراتي والرائد.

خسارة النصر فيتحت الباب أمام فريق الهلال لتعزيز صدارته، وانفراده التام بترتيب دوري روشن بفارق 12 نقطة، حال فوزه غدًا الجمعة على مضيفه الرياض في الجولة 23.

الفوز قفز بالرائد إلى المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، وجمّد من رصيد النصر عند 53 نقطة في الوصافة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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