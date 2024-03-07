إطلاق مشروع “بنان” بضاحية الفرسان

البلاد – الرياض

شهد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل أمس، مراسم بدء إطلاق مشروع بنان في ضاحية الفرسان بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، ورئيس مجلس إدارة “مجموعة طلعت مصطفى – السعودية” هشام طلعت مصطفى.

وسيوفر مشروع “بنان” أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، بين فلل وشقق سكنية للأسر السعودية بمساحات مختلفة ومتنوعة، وذلك على مساحة المشروع البالغة 10 ملايين متر مربع، منها 40 % مساحات خضراء شاسعة مفتوحة. وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات؛ إذ يضم خدمات متكاملة ذات جودة حياة مستدامة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة، ليكون مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات.