الإقتصاد

إطلاق مشروع “بنان” بضاحية الفرسان

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1445 هـ       7 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

شهد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل أمس، مراسم بدء إطلاق مشروع بنان في ضاحية الفرسان بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، ورئيس مجلس إدارة “مجموعة طلعت مصطفى – السعودية” هشام طلعت مصطفى.

وسيوفر مشروع “بنان” أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، بين فلل وشقق سكنية للأسر السعودية بمساحات مختلفة ومتنوعة، وذلك على مساحة المشروع البالغة 10 ملايين متر مربع، منها 40 % مساحات خضراء شاسعة مفتوحة. وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات؛ إذ يضم خدمات متكاملة ذات جودة حياة مستدامة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة، ليكون مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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