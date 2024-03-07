إطلاق “لوجستي 2” ونظام مجتمع الموانئ

البلاد – الرياض

أطلق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، النسخة المطورة لمنصة “لوجستي 2″، كما دشن نظام مجتمع الموانئ، ضمن منظومة النافذة اللوجستية الموحدة لوجستي، وذلك على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض ليب.

وتهدف المنصة إلى توفير أكثر من 140 خدمة لوجستية، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستثمرين والحصول على الخدمات اللوجستية عبر نافذة واحدة، وتطوير بيئة العمل، وتسريع الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز النمو والارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية في أداء الموانئ السعودية، وصولًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة؛ كمركز لوجستي عالمي، وفق رؤيتها 2030.

كما رعى المهندس الجاسر 5 اتفاقيات، في مجالات التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة، ورفع مستوى التشغيل والسلامة في الخطوط الحديدية، وإعادة تعريف تأجير السيارات في محطات سار، وتحسين المشهد الحضاري للأبراج المملوكة للخطوط الحديدية السعودية داخل المدن.