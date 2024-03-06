6 شركات تفوز بجوائز مبادرة المسكن المثالي بالمدن الصناعية

الرياض : البلاد

حصدت 6 شركات جوائز مبادرة المسكن المثالي بالمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهي إحدى مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالبرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد.

وأوضحت الوزارة أن الشركات الـ 6 الفائزة بالجوائز تتضمن، شركة أعمال المرافق المحدودة المشغلة لقرية العاملين في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، وتم تكريمها من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة نمارق العربية للخدمات المحدودة، وتم تكريمها من هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، كما تتضمن 4 شركات جرى تكريمها من قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وهي: شركات تضامن الهمة، وشركة الديار للمجمعات السكنية، وصناعات المنتوجات الجديدة “نيبروبلاست”، وشركة المساندة الإسكانية.

وبيّنت الوزارة أن عدد المرشحين الذين جرى تقييمهم لجائزة المسكن المثالي حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023م بلغ 100 مرشح، فيما وصل إجمالي عدد المساكن بالمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة 628 مسكناً.

وتهدف مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تطوير إجراءات التراخيص والرقابة والتوعية ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، وذلك بمشاركة كل من: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.

يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ يهدف إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي للأفراد، وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة؛ تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة، أحد برامج “رؤية المملكة 2030″، وذلك بعضوية 10 جهات حكومية.