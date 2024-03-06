محافظ جدة يرعى انطلاق الملتقى الوطني الثالث لاستدامة المنشآت العائلیة

جدة : البلاد

رعى صاحب السموّ الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم بمقر الغرفة التجارية، انطلاق أعمال الملتقى الوطني الثالث لاستدامة المنشآت العائلیة، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلیة، بمشاركة مجموعة من قيادات قطاع الأعمال في المنشآت العائلية.

وألقى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور عائض المبارك كلمة قدم فيها شكره لسمو محافظ جدة على رعايته للملتقى، مؤكداً أن المنشآت العائلية تعد محركاً رئيساً لاقتصاد الدول، ويأتي هذا الملتقى لتوفير منصة لتبادل الرؤى والأفكار التي ستسهم في استدامة وتنمية المنشآت العائلية.

ويتناول الملتقى الذي يستمر يومين؛ مجموعة من المحاور التي تستهدف المنشآت العائلية وقطاع الأعمال من خلال جلسات عمل تستضيف مجموعة من المتحدثين لاستعراض موضوعات تشمل: “رحلة الوصول إلى الجيل الرابع”، و “إستراتيجيات الاستثمار والآفاق المستقبلية للمنشآت العائلية في ظل رؤية 2030″، و “إدارة الثروة العائلية”، و “كيفية حل النزاعات في الشركات العائلية”، و”الميثاق العائلي”، و”توجيه وتطوير الأجيال في المنشآت العائلية”.

ويسعى الملتقى إلى نشر الوعي بأهمية تطبيق أفضل الممارسات والمعايير لاستدامة المنشآت العائلية؛ والعمل على تدريب وتأهيل القيادات على التصميم، وتطبيق معايير الاستدامة من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، وطرح الأفكار والحلول والطرق العلمية لمواجهة التحديات، والخروج بتوصيات ومعايير تساعد المنشآت العائلية على تطوير ممارساتها.