“ليب 2024 ” يواصل فعالياته.. تعزيز التطور التقني والمجتمع الحيوي

البلاد – الرياض

يواصل المؤتمر التقني (ليب24) والمعرض المصاحب، فعالياته الحوارية للمسؤولين والخبراء والمستثمرين، وسط إقبال كبير للاطلاع على أحدث التقنيات.



وقد وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس، عددًا من اتفاقيات التعاون المشتركة مع شركة الاتصالات السعودية stc، وشركة مايكروسوفت العربية المحدودة، والشركة السعودية للحوسبة السحابية “علي بابا كلاود”، وتهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وفرص استفادة الوزارة من خدمات الحوسبة السحابية، واستكشاف أوجه التعاون التقني في مجالات تحليل البيانات والتعلم الذاتي؛ لتحقيق مستهدفات إستراتيجيتها المتمثلة في مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذبة.



من جهته، اطّلع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف على أبرز مشروعات ومبادرات (سدايا) في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، التي لها دور في تعزيز ريادة المملكة في هذا المجال، إضافة إلى استعراض دورها كممكِّن تقنيّ للجهات الحكومية في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، فضلاً عن اطّلاعه على مبادرات (سدايا) الرقمية التي قدمتها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، من خلال تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة، وإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وضمن فعاليات المؤتمر، تستعرض وزارة الداخلية أبرز التقنيات والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة، حيث يتعرف زوار الجناح على مستقبل التحول الرقمي بوزارة الداخلية لتعزيز الأمن وإدارة الحشود وسلامة الإنسان والبيئة وتنظيم الفعاليات والأحداث العالمية، واستشراف الحلول الرقمية في المجالين الأمني والخدمي للمواطنين والمقيمين والزوار، تحقيقاً لرؤية السعودية 2030. في السياق، عززت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، مستهدفات التطور التقني في المملكة ، حيث وقعت 13 شراكة إستراتيجية محلية ودولية لبناء منظومة أشباه الموصلات، وتطوير واحات العلوم والمناطق الابتكارية في المملكة، وتأسيس مراكز تميّز لتسريع التطوير التقني في التقنيات الناشئة والاتصالات المُستقبلية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر التقني ليب 2024.