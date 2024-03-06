في يومه الثالث.. “ليب 24” يعلن إطلاقات واستثمارات بـ 764 مليون دولار

الرياض : البلاد

أعلن مؤتمر ليب 24، عن عدد من الإطلاقات والاستثمارات بقيمة 764 مليون دولار لكبرى الشركات العالمية، في خطوة لتعزيز مكانة المملكة المتقدمة بوصفها مركزًا إقليميًا للتقنية والابتكار، وتوسيعًا لنمو الاقتصاد الرقمي، وذلك في ثالث أيام نسخته الثالثة التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع ” الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ” وشركة “تحالف”.

وجاءت أولى الإطلاقات؛ إعلان شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES)، الشركة التقنية الوطنية العالمية، عن توسيع أعمالها وتطوير البنية التحتية للعديد من المشاريع، بالإضافة إلى إطلاق مشروع لتطوير نظام إدارة البرامج GSM الخاصة والأبراج الذكية وذلك باستثمار 618 مليون دولار.

تلا ذلك، إعلان شركة أرامكو ديجيتال إنشاء أول مركز لتطوير شبكة ORAN في السعودية بالتعاون مع إنتل لتعزيز الابتكار والتقدم التقني، كما أعلنت أرامكو ديجيتال عن تعاونها مع شركة LTIMindtree لإنشاء مركز لخدمات تقنية المعلومات في السعودية باستثمار 46 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلان أرامكو ديجيتال عزمها التعاون مع شركة Groq في شراكة لإنشاء أكبر مركز حوسبة للذكاء الاصطناعي في العالم.

كما أعلنت Cyberani تعاونها مع شركة Thales لرفع مستوى أمن الأنظمة الصناعية في المنطقة وتعزيز الأمن السيبراني.

وشهد المؤتمر إعلان شركة نوكيا إنشاء مركز لوجستي إقليمي مقره مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC)، كما أعلنت عن توسعة لمركز صيانتها في الرياض، وإضافة حلول تقنية الجيل الخامس. فيما أعلنت شركة هونر (HONOR)تعلن عن توسيع نطاق أعمالها على المستوى الإقليمي من خلال تدشين عدة مبادرات باستثمار 100 مليون دولار.