في يوروبا ليغ والمؤتمر الأوروبي.. ليفربول في ضيافة سبارتا براغ.. وميلان وروما أمام سلافيا براغ وبرايتون

البلاد- جدة

يتّجه ليفربول وباير ليفركوزن، متصدّرا الدوري الإنجليزي والألماني شرقًا؛ حيث تنتظرهما مباراتان سهلتان على الورق أمام سبارتا براغ التشيكي وقره باغ الأذربيجاني، غدًا الخميس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وبعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المحلية على حساب تشلسي في الرمق الأخير، ينوي ليفربول مواصلة الحرب على عدة جبهات، من بينها يوروبا ليغ- المسابقة القارية الرديفة بعد دوري الأبطال التي تختتم في نهائي دبلن في 22 مايو.

حيث يأمل المدرب الألماني يورغن كلوب، في موسمه الأخير مع “الحُمر”، بإحراز رباعية لافتة؛ إذ يخوض معركة نارية في الـ “بريميرليغ” مع مانشستر سيتي حامل اللقب وآرسنال، وبلغ دور الـ 8 في مسابقة الكأس.

وقد يلجأ كلوب مجددًا إلى أسماء يافعة أمام سبارتا، ولا يزال ليفربول يفتقد نجمه المصري محمد صلاح الذي لعب مباراة يتيمة منذ عودته مصابًا من كأس أمم إفريقيا.

وستحدّد قرعة ربع النهائي التي ستُسحب في 15 مارس الجاري، مسار الفرق أيضاً في نصف النهائي. مسار قد يضع ليفربول مع باير ليفركوزن، أحد أبرز مفاجآت البطولات الأوروبية الخمس الكبرى لهذا الموسم.

يتصدّر فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو ترتيب الدوري الألماني بفارق شاسع (10 نقاط قبل 10 مراحل على النهاية) عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في آخر 11 موسماً ولم يخسر في مختلف المسابقات، في إنجاز نادر للنادي الباحث عن لقبه الأول في البوندسليغا.

يتجه ليفركوزن إلى باكو للمرة الثانية هذا الموسم لمواجهة قره باغ، بعد أن فاز عليه 5-1 في ليفركوزن و1-0 خارج ملعبه في دور المجموعات.

مواجهة الأصدقاء في روما

وبعد تأهله إلى الأدوار الاقصائية في مشاركته القارية الأولى، يسافر برايتون الإنجليزي إلى إيطاليا لمواجهة روما الذي يتنفّس الصعداء مع مدرّبه الجديد دانييلي دي روسي.

سيواجه دي روسّي على الملعب الأولمبي، صديقه روبرتو دي تزيربي مدرب برايتون.

ويبحث ميلان الإيطالي عن مواصلة تقدّمه عندما يواجه سلافيا براغ التشيكي، وأقرّ مدربه ستيفانو بيولي أن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي أصبحت بعيدة المنال، لكنه راغب بالمنافسة على مركز الوصافة وإحراز لقب قاري.

ويصطدم مرسيليا الفرنسي بفياريال الإسباني الذي يدرّبه مارسيلينو غارسيا تورال، بعد أن ترك الفريق المتوسطي هذا الموسم، إثر 3 أشهر فقط على رأس إدارته الفنية.

ويسافر وست هام الإنجليزي، بطل مسابقة دوري المؤتمر “كونفرنس ليغ” الثالثة على المستوى القاري، إلى ألمانيا لمواجهة فرايبورغ الألماني، وسيكون اللقاء الثالث بينهما هذا الموسم، بعد فوز وست هام مرتين في دور المجموعات (2-1 و2-0).

ولم يُكافَأ رينجرز، متصدر الدوري الاسكتلندي ووصيف المسابقة قبل موسمين، على تصدر مجموعته؛ إذ وقع أمام بنفيكا البرتغالي القوي الذي يحل ضيفًا عليه في لشبونة.

أياكس يصطدم بأستون فيلا

تدخل بطولة دوري المؤتمر الأوروبي “كونفرنس ليغ”، مرحلة جديدة، مع وصولها لدور الـ 16.

وتأهلت فرق أياكس الهولندي ودينامو زغرب الكرواتي وأوليمبياكوس اليوناني ويونيون سانت جيلواز البلجيكي وشتورم غراتس النمساوي وسيرفيت جنيف السويسري ومولده النرويجي ومكابي حيفا.

وتبرز مواجهة أياكس وضيفه أستون فيلا، كأقوى مواجهة في هذا الدور؛ إذ تجمع بين فريقين سبق لهما التتويج بدوري أبطال أوروبا (4 مرات لأياكس ومرة لأستون فيلا).

ويلتقي سانت جيلواز مع ضيفه فنربخشة، في حين يظهر فريق ليل كمرشح أوفر حظاً للتأهل، حينما يحل ضيفًا على شتورم غراتس.