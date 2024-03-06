شراكة تاريخية بين الاتحاد السعودي لكرة القاعدة ودوري “بيسبول يونايتد”

البلاد- الرياض وقّع الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة اتفاقية شراكة مع دوري “بيسبول يونايتد” أول دوري بيسبول احترافي على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط، لإقامة مباريات احترافية في اللعبة على أرض المملكة لأول مرة في التاريخ. وتمنح هذه الاتفاقية حقوق إطلاق امتيازات إقامة مباريات الدوري والبطولات الاحترافية في المملكة وتحديدًا في كل من مدن الرياض، جدة والدمام، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها منافسات رياضة البيسبول على الملاعب السعودية. وبموجب الاتفاقية، ستفتتح دوري “بيسبول يونايتد” شركة تابعة له في المملكة، فضلًا عن إقامة شراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة والتي تشمل الترويج للعبة في جميع أنحاء المنطقة وتطوير المواهب في المملكة، بالإضافة إلى تصميم برامج ومناهج تدريبية للاعبين والمدربين والحكام على مستوى الهواة والمحترفين. كما تستهدف الاتفاقية جذب أكثر من 1.5 مليون من مشجعي رياضة البيسبول في المملكة عبر استضافة البطولات ومباريات من الدوري مستقبلًا، سعيًا من أجل زيادة قاعدة المشجعين للعبة. من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة نايف بن محمد بن حميد أن هذه الاتفاقية تمثل نجاحًا جديدًا للاتحاد بدعم واهتمام كبيرين من اللجنة الأولمبية العربية السعودية، معربًا عن تطلعه للوصول إلى آفاق وإنجازات دولية انطلاقًا من هذه الاتفاقية مع شركة عالمية بحجم “بيسبول يونايتد”. في المقابل أعرب رئيس مجلس إدارة شركة “بيسبول يونايتد” كاش شيخ عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدًا على أن المملكة تخطو بوتيرة متسارعة نحو تطوير الرياضة والاستثمار والنمو، ما يمثل فخرًا بالنسبة له أن تكون لعبة البيسبول ضمن هذه الخطط الطموحة.