شاهد | بايرن ميونيخ يعبر لاتسيو إلى ربع نهائي الأبطال

حجز بايرن ميونيخ الألماني تذكرة عبوره إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024) بتجاوزه لاتسيو الإيطالي في إياب ثمن النهائي سهرة الثلاثاء.

وعوّض الفريق البافاري خسارته بهدف نظيف ذهابًا في إيطاليا، لينتصر في الإياب بملعبه (أليانز أرينا) بثلاثية نظيفة، ويصعد بمجموع المباراتين (3-1).

سجّل ثلاثية بايرن ميونيخ كل من المهاجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقتين 38 و66، وصانع الألعاب الألماني المخضرم توماس مولر بالدقيقة 45.

ويبدو أن دوري أبطال أوروبا هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ موسم بايرن ميونيخ بعد خروجه من كأس ألمانيا، واقتراب باير ليفركوزن من لقب الدوري الألماني.

شاهد أهداف مباراة بايرن ميونيخ ولاتسيو 3-0