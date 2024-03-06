دوري أبطال أوروبا.. باريس إلى ربع نهائي على حساب سوسيداد

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024) بفوزه في إياب ثمن النهائي على ريال سوسيداد (2-1) سهرة الثلاثاء.
وكرر النادي الباريسي فوزه على الفريق الباسكي، ليتأهل إلى مصاف الثمانية الكبار في المسابقة بمجموع المباراتين (4-1) بالنظر إلى فوزه ذهابًا (2-0).
أقيمت المباراة في ملعب (ريالي أرينا) معقل فريق ريال سوسيداد في إقليم الباسك، بإدارة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، أمام حشد جماهيري كبير.
المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سجّل هدفي باريس سان جيرمان بالدقيقتين 15 و65، فيما أحرز لسوسيداد الإسباني ميكيل ميرينو في الدقيقة 89.
شاهد أهداف مباراة باريس وريال سوسيداد 2-1
مبابي يراوغ مدافعي ريال سوسييداد ويفتتح التسجيل لباريس سان جيرمان#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان #PSG pic.twitter.com/po5BeUzQLu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2024
مبابي بالسرعة القصوى يضع مدافعي سوسييداد خلفه وينفرد بحارس المرمى ليسجل الهدف الثاني للنادي الباريسي#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سوسيداد pic.twitter.com/h9PTItCJws
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2024
هدف ريال سوسيداد الاول ميكيل ميرينو #دوري_أبطال_أوروبا
#سوسيداد_باريس
— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) March 5, 2024