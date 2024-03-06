دوري أبطال أوروبا.. باريس إلى ربع نهائي على حساب سوسيداد

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024) بفوزه في إياب ثمن النهائي على ريال سوسيداد (2-1) سهرة الثلاثاء.



وكرر النادي الباريسي فوزه على الفريق الباسكي، ليتأهل إلى مصاف الثمانية الكبار في المسابقة بمجموع المباراتين (4-1) بالنظر إلى فوزه ذهابًا (2-0).



أقيمت المباراة في ملعب (ريالي أرينا) معقل فريق ريال سوسيداد في إقليم الباسك، بإدارة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، أمام حشد جماهيري كبير.



المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سجّل هدفي باريس سان جيرمان بالدقيقتين 15 و65، فيما أحرز لسوسيداد الإسباني ميكيل ميرينو في الدقيقة 89.

شاهد أهداف مباراة باريس وريال سوسيداد 2-1