دانيا عقيل تتصدر رالي جميل النسائي

– 110 متسابقات من 36 دولة يتنافسن على لقب الرالي
حائل – خالد الحامد
حافظت المتسابقة السعودية دانيا عقيل، وملاحتها سينديلي ويد ( جنوب أفريقيا) على صدارة ترتيب رالي جميل النسائي بعد تجاوزها المرحلة الثانية من العلا إلى أملج، وقد انطلق رالي جميل النسائي من حائل إلى العلا.
وتنطلق غدًا الخميس المرحلة الثالثة من السباق من أملج إلى ينبع.
ونجح حدث هذا العام في استقطاب عدد قياسي من المشاركات؛ لينجح في تحقيق تمثيل دولي واسع، حيث تتنافس فيه 110 سائقات ينتمين إلى 36 دولة للمنافسة على لقب البطولة، الأمر الذي يبشّر بمواصلة النجاح الذي حققته النسخ السابقة.