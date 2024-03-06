الرياضة

دانيا عقيل تتصدر رالي جميل النسائي

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1445 هـ       6 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

– 110 متسابقات من 36 دولة يتنافسن على لقب الرالي

حائل –  خالد الحامد
حافظت المتسابقة السعودية دانيا عقيل، وملاحتها سينديلي ويد ( جنوب أفريقيا) على صدارة ترتيب رالي جميل النسائي بعد تجاوزها المرحلة الثانية من العلا إلى أملج، وقد انطلق رالي جميل النسائي من حائل إلى العلا.
وتنطلق غدًا الخميس المرحلة الثالثة من السباق من أملج إلى ينبع.

ونجح حدث هذا العام في استقطاب عدد قياسي من المشاركات؛ لينجح في تحقيق تمثيل دولي واسع، حيث تتنافس فيه 110 سائقات ينتمين إلى 36 دولة للمنافسة على لقب البطولة، الأمر الذي يبشّر بمواصلة النجاح الذي حققته النسخ السابقة.

 

وعكست النسخة الثالثة من رالي جميل تحت عنوان “شغفها يغيّر العالم”، التزام الرالي بتسليط الضوء على جهود تمكين المرأة في رياضة السيارات. ويتزامن اليوم الختامي للحدث مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس 2024، ما يضفي مستوى أعلى من الأهمية لهذا الرالي الفريد. وستسلك المتسابقات طوال الرالي مسارات مليئة بالتحديات من خلال معالم تزيّنها المناظر الطبيعية الخلابة بطول 1,600 كيلومتر، وتمتد عبر خمسة أنماط طبيعية متنوعة، بدءاً من تلال حائل الجميلة إلى ساحل أملج الرائع، كما ستعبر العديد من المواقع التاريخية الشهيرة مثل العلا وينبع، قبل أن يصل إلى خط النهاية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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