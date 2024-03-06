ختام ملتقى الربيع التدريبي.. المواهب السعودية جاهزة للمسابقات الدولية

البلاد – الرياض

اختتمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ملتقى الربيع التدريبي 2024، الذي نظمته بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، في الرياض، بمشاركة 187 طالباً وطالبةً من جميع مراحل التعليم العام، وذلك بحضور الأمين العام لمؤسسة “موهبة” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور سعد بن عواض الحربي.

وأقيم الملتقى، الذي يأتي ضمن “برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية”، على مدى 11 يومًا؛ بإجمالي نحو (56) ساعة تدريبية لكل مجموعة، البالغ عددها (15) مجموعة تدريبية، لتأهيل (187) طالباً وطالبةً من (11) إدارة تعليمية من مراحل التعليم العام، تم ترشيحهم من مختلف المدارس ( 83 حكومي – 55 أهلي – 49 تعليم أجنبي) للمشاركة في المسابقات العلمية الدولية.

وجرى خلال الحفل الختامي الذي استضافه مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، تكريم الطلبة الأوائل في ملتقى الربيع 2024 وعددهم (37) طالبًا وطالبة، حيث حصل على الميداليات الذهبية (7) والفضية (12) والبرونزية ( 18) كما تم تكريم الشركاء الداعمين لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

وجاء الملتقى في إطار الاستعداد لمشاركة المملكة في المسابقات العلمية الدولية المقبلة في تخصصات الرياضيات، العلوم، الفيزياء، الأحياء، الكيمياء، المعلوماتية، وضمن استكمال البرنامج التدريبي الذي وضعته إدارة المسابقات بمؤسسة “موهبة”؛ لإعطاء الطلاب والطالبات جرعات جديدة من المواد التدريبية التي أعدها خبراء الفرق العلمية بالإدارة، حسب خطة زمنية تستهدف تأهيل هؤلاء الموهوبين والموهوبات؛ لتمثيل الوطن في المسابقات الدولية.

وعلى مدار السنوات الماضية، تمكن طلبة المملكة من الفوز بأكثر من 610 ميداليات وشهادات تقدير في الأولمبيادات الدولية، مما يعكس الكفاءة العالية لمواهب الوطن في المحافل الدولية، والجهود التي تبذلها “موهبة” في إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم للمنافسة فيها.