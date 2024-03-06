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بالصور .. مشاهد ليلية تُبرز سحر مدينة جدة

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1445 هـ       6 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

 أبرزت مشاهد ليلية التُقطت لمدينة جدة ، التي تتربع على ساحل البحر الأحمر، حيث حضر زوار وعُشاق السياحة الليلية ، في أبهى صور الإطلالات الساحلية .

 وفي جولة مسائية لعدسة “واس” من على سيف شاطئ البحر الأحمر الأحمر في أبهى ساحريته ، الذي يُعد قطعة من الجمال الطبيعي والفني والهندسة المعمارية والقنوات السياحية المتنوعة بدءاً من المشي على الشاطئ وانتهاءً بركوب قارب لعيش تجربة الأمواج الهائة، أو المشي فوق الجسور وينتهي المطاف في الساحات الضخمة التي تضم عددا من المجسمات الفنية المصممة بأيدي فنانين محليين، حيث يعيش أجمل اللحظات وأكثرها دفئاً مع اعتدال الأجواء الربيعية.

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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