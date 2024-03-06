المملكة مركز رائد لصناعة الحلال

البلاد – الرياض

أعلنت شركة تطوير منتجات الحلال، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، لتعزيز وتطوير قطاع صناعة الحلال، ودفع النمو والتوسع فيه محلياً.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى النهوض بصناعة الحلال من خلال التعاون مع مدن، وتقديم شركة تطوير منتجات الحلال خدماتها الاستشارية الرائدة؛ لتأهيل الشركات من خلال إطلاق برنامج “تطوير صناعات الحلال”، لتعزيز الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء الوعي بالفرص في القطاع، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية لتصنيع منتجات الحلال، وإطلاق تجمعات صناعية متخصصة لرفع تنافسية القطاع وتعزيز البيئة التشغيلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال فهد النحيط، أن هذه الاتفاقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد في صناعة الحلال، مشيراً إلى أن الشراكة تسعى إلى تقديم فرص هائلة للقطاع الخاص للاستفادة من الخبرات الاستشارية والفنية، التي تقدمها الشركة وتهدف إلى التوسع والنمو في صناعة الحلال.

بدوره، بين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد رافد العرقوبي، أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الفرص والإسهام في توطين صناعة الحلال، منوهاً بالإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الهائلة التي يمتلكها هذا القطاع.