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السعودية أكبر الوجهات السياحية

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1445 هـ       6 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

برلين – واس

افتتح وزير السياحة أحمد الخطيب الجناح السعودي المشارك في المعرض الدولي لصناع السياحة والسفر في برلين، واستقبل عددًا من الرؤساء والوزراء والقيادات والمسؤولين، كما التقى بمسؤولي كيانات تجارية كبرى، بالإضافة لقيادات منظمة السياحة العالمية، والمجلس العالمي للسفر والسياحة.

وشاركت وزارة السياحة ومنظومة السياحة السعودية، وأكثر من 45 شريكًا من القطاع الحكومي والخاص في جناح المملكة؛ للتعريف بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المملكة من مواقع أثرية ومعالم سياحية حديثة، ما جعلها من أكبر الوجهات السياحية، وتصدرها قائمة الأمم المتحدة للسياحة في النمو في أعداد السياح من الخارج، وكذلك صدارتها لدول مجموعة العشرين، وارتفاع مساهمة القطاع في الناتج غير النفطي إلى نسبة 7 %.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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