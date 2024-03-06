السعودية أكبر الوجهات السياحية

برلين – واس

افتتح وزير السياحة أحمد الخطيب الجناح السعودي المشارك في المعرض الدولي لصناع السياحة والسفر في برلين، واستقبل عددًا من الرؤساء والوزراء والقيادات والمسؤولين، كما التقى بمسؤولي كيانات تجارية كبرى، بالإضافة لقيادات منظمة السياحة العالمية، والمجلس العالمي للسفر والسياحة.

وشاركت وزارة السياحة ومنظومة السياحة السعودية، وأكثر من 45 شريكًا من القطاع الحكومي والخاص في جناح المملكة؛ للتعريف بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المملكة من مواقع أثرية ومعالم سياحية حديثة، ما جعلها من أكبر الوجهات السياحية، وتصدرها قائمة الأمم المتحدة للسياحة في النمو في أعداد السياح من الخارج، وكذلك صدارتها لدول مجموعة العشرين، وارتفاع مساهمة القطاع في الناتج غير النفطي إلى نسبة 7 %.