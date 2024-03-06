استقبل السديس وكرّم متقاعدي الإمارة.. نائب أمير مكة يتفقد قطار الحرمين ويطلع على خطط العمرة

البلاد – مكة المكرمة- جدة

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس، محطة قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك للتعرف على جاهزية قطار الحرمين السريع لموسم العمرة والوقوف على حركة تشغيل القطارات والخدمات المقدمة للمسافرين. وكان في استقبال سموه الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك.

واستمع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح موجز لخدمات قطار الحرمين السريع ثم تجول في مرافق المحطة. إثر ذلك انتقل سموه بواسطة القطار إلى محطة قطار الحرمين السريع بمكة المكرمة، حيث التقى بعددٍ من العاملين في قطار الحرمين السريع واطلع على الخطط التشغيلية لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك والبرامج التطويرية، والخدمات الحديثة التي يقدمها قطار الحرمين السريع. وفي ختام جولته، وجه سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والمعتمرين والزوار، وصولاً لتحقيق أعلى معايير الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين والزائرين؛ بما يسهم في تحقيق برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.



واستقبل سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة، معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

واستمع سموه إلى شرح عن خطة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك التي تركز على إثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين، وتهيئة الخدمات كافة لتيسير أداء المناسك لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة، علاوة على إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية للعالم، وتعزيز التكامل والتناغم مع القطاعات الحكومية وكذلك تعظيم الخطاب العالمي الديني الوسطي من مرتكزات الخطة، التي تنطلق من اختصاصات رئاسة الشؤون الدينية. من جهة ثانية، شهد سمو الأمير سعود بن مشعل، الحفل السنوي لتكريم المتقاعدين من منسوبي الإمارة، مثمناً لهم ما قدموه خلال فترة عملهم، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.