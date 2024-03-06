أمير المدينة يكرم الفائزين بـ «كتابة المصحف الشريف»

البلاد – المدينة المنورة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل، الحفل الختامي لأعمال المسابقة الدولية لكتابة المصحف الشريف وتكريم الفائزين، واطّلع سموه على المعرض المصاحب الذي يضم عدداً من أعمال الخطاطين المشاركين.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمين لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، رئيس لجنة المسابقة عاطف العليان، كلمة أوضح فيها أن المسابقة تأتي امتداداً للجهود التي تقيمها الوزارة عبر المجمع في خدمة كتاب الله الكريم، ومواكبة لجهود المملكة وقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين ، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن فكرة المسابقة الدولية لكتابة المصحف الشريف وأهدافها.

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن حكومة المملكة تولي كتاب الله عناية خاصة منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله- إلى يومنا هذا، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يوليان هذا الأمر عناية كبيرة واهتماماً بالغاً ودعماً سخياً لأهل القرآن والناشئة، مقدّماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعاية سموه لأعمال المسابقة.