استعدادا لرمضان.. أمانة العاصمة المقدسة تحشد طاقاتها التشغيلية

مكة المكرمة : البلاد

حشدت أمانة العاصمة المقدسة كافة إمكاناتها وطاقاتها التشغيلية استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ؛ وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لسكان أم القرى وزوار بيت الله الحرام، وبما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والمعتمرين خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت الأمانة؛ بأن الأعمال شملت جميع الخدمات البلدية، ومتابعة المحال التجارية والتي لها علاقة بالصحة العامة، وتشغيل وصيانة ونظافة المرافق البلدية وتجهيز البنية التحتية، والمتابعة الميدانية لجميع الأعمال المتعلقة بالخدمات البلدية وغير ذلك من الخدمات.

وبينت أن إجمالي عدد العمال بلغ أكثر من 13.549 عاملًا مجهزين بأكثر من 912 من معدات النظافة المختلفة، وأكثر من 87.000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام، كما تم تشغيل عددٍ من المحطات الانتقالية والصناديق الضاغطة لتجميع النفايات في نطاق البلديات الفرعية، إضافة إلى تخصيص عددٍ من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات ضمن مشاريع مكافحة بعوض حمى الضنك، التي تبلغ قواها العاملة أكثر من 686 فني مكافحة واختصاصيًا، مجهزين بأكثر من 550 معدة وسيارة، مشيرة إلى أن عمل فرق النظافة سيكون على مدار الـ 24 ساعة في المنطقة المركزية.