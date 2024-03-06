أكد شراكة القطاع الخاص..الخطيب: 80 مليار دولار استثمارات سياحية خلال سنوات

البلاد – الرياض

قال وزير السياحة أحمد الخطيب: إن المملكة تستهدف جذب استثمارات بقيمة تتراوح ما بين 60 إلى 80 مليار دولار في قطاع السياحة بحلول عام 2030.

وأوضح الخطيب في تصريحات لوكالة بلومبرغ، أن السعودية تستهدف أن تكون استثمارات القطاع الخاص الأكبر في قطاع السياحة.

وقبل أيام، احتفت الوزارة بتحقيق أحد أهم منجزات رؤية المملكة 2030م، بالوصول إلى 100 مليون سائح بنهاية عام 2023، وذلك قبل سبع سنوات من المدة المحددة مسبقاً لتحقيق هذا الهدف، وبلغ حجم إنفاقهم أكثر من 250 مليار ريال”.

وأكد وزير السياحة أن هذه المنجزات المتتالية والأرقام القياسية لم تكن لتتحقّق؛ لولا توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة التي عزّزت وجود المملكة كوجهة مهمّة على خارطة السياحة العالمية، مقدّماً شكره لشركاء الوزارة من الجهات الحكومية الذين أسهموا في تحقيق الإنجاز، ولشركاء الوزارة الدوليين ممثلين في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمجلس العالمي للسفر والسياحة، بجانب القطاع الخاص، والمستثمرين الذين آمنوا بمستقبل السياحة في المملكة.

وكشف الوزير عن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاستثمار، لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، مضيفًا بقوله: إن نجاحنا اليوم يعزز سقف طموحنا الجديد لاستقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030، كما أننا نواصل العمل لجعل السياحة قطاعًا رئيسًا في اقتصادنا ومصدرًا للوظائف وجاذبًا للاستثمارات المستدامة والسياح.