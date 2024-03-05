2.2 مليون برميل يوميا..أوبك بلس: تمديد التخفيضات التطوعية لاستقرار وتوازن السوق

فيينا – واس

نوهت أمانة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بإعلان عددٍ من دول مجموعة أوبك بلس تمديد العمل بالتخفيضات التطوعية الإضافية، البالغة مليوني ومائتي ألف برميل يومياً، بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق البترول.

ويتم احتساب هذه التخفيضات التطوعية من مستوى الإنتاج المطلوب في عام 2024م، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة أوبك، الذي عقد في 4 يونيو 2023م، كما أن هذه التخفيضات هي بالإضافة إلى التخفيضات التطوعية التي تم الإعلان عنها مسبقًا في أبريل 2023م، وتم تمديدها لاحقًا حتى نهاية عام 2024م.

وكان الإعلان عن هذه التخفيضات التطوعية الإضافية قد تم من قبل دول أوبك بلس التالية: المملكة العربية السعودية (مليون برميل يوميًا)؛ العراق (220 ألف برميل يومياً)؛ الإمارات العربية المتحدة (163 ألف برميل يومياً)؛ الكويت (135 ألف برميل يومياً)؛ كازاخستان (82 ألف برميل يوميا)؛ الجزائر (51 ألف برميل يوميا)؛ عُمان (42 ألف برميل يومياً) وذلك، للربع الثاني من عام 2024م، وبعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، ستتم إعادة هذه الكميات التي خفضت تطوعياً بشكل تدريجي وفقاً لظروف السوق.

ويأتي التخفيض، الذي ذُكر آنفاً، إضافة إلى التخفيض التطوعي الذي أعلنته روسيا الاتحادية بمقدار 471 ألف برميل يومياً، لنفس الفترة (الربع الثاني من عام 2024م)، والذي سيكون من إنتاج وصادرات البترول الخام على النحو التالي:

– في أبريل: 350 ألف برميل يومياً من الإنتاج، و121 ألف برميل يوميا من الصادرات

– مايو: 400 ألف برميل يومياً من الإنتاج، و71 ألف برميل يوميا من الصادرات.

– يونيو: 471 ألف برميل يوميا كلها من الإنتاج.

ويأتي تخفيض روسيا التطوعي لإنتاجها بالإضافة إلى التخفيض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي أعلنت عنه سابقاً، في أبريل 2023م، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024م. وسيتم خفض الصادرات من متوسط مستويات التصدير لشهري مايو ويونيو 2023م.