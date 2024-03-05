11.9 مليار دولار لدعم التقنيات والمهارات السعودية.. “ليب 2024” .. المملكة تقود مستقبل التقنية والابتكار

البلاد – الرياض

برصيد كبير من التميز والنجاحات ، أعلن مؤتمر “ليب 24 التقني الدولي”، عن إطلاقات واستثمارات تقنية هي الأكبر من نوعها في المنطقة بـ 11.9 مليار دولار، لدعم قطاعات التقنيات الناشئة والعميقة والابتكار والحوسبة السحابية، وتنمية المهارات الرقمية، وتحفيز الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار، وكبيئة جاذبة للشركات التقنية الرائدة عالميًا، وبصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، مع انطلاق فعاليات المؤتمر والذي يستمر حتى الخميس القادم، مؤكدًا أن هذه الاطلاقات والاستثمارات الضخمة جاءت بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وتمكينه لقطاع التقنية ودعمه لنمو وازدهار الاقتصاد الرقمي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

استثمارات نوعية

وتفصيلاً للاستثمارات العالمية لأول أيام المؤتمر، إعلان شركة «Amazon Web Services» استثمار 5.3 مليارات دولار لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة في المملكة، فيما أعلنت شركة « IBM» عن استثمار بقيمة 250 مليون دولار لإنشاء أول مركز عالمي لتطوير البرمجيات في المملكة، وأعلنت شركة ServiceNow عن استثمار 500 مليون دولار لإطلاق أول مركز بيانات لها في المنطقة انطلاقاً من المملكة، إضافة إلى تدريب المواهب الوطنية وتطوير مهاراتها.

وشهد المؤتمر، إعلان شركة Datavolt (الشركة الرائدة في تطوير وبناء مراكز البيانات الحديثة) عن خطتها استثمار 5 مليارات دولار لبناء مراكز بيانات مستدامة ومبتكرة في المملكة بقدرة تزيد عن 300 ميجاوات، كما أعلنت شركة DELL عزمها افتتاح مركز تصنيع وتوزيع وإيفاء الطلبات في السعودية، والذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

كما أعلنت أرامكو، إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي “aramcoMETABRAIN”، إضافة إلى إنشاء المختبر السعودي للابتكار SAIL كمركز وطني متكامل للابتكار ومعزز لمستقبل المملكة الرقمي. وتنميةً لمهارات الكوادر الوطنية الرقمية، أعلنت شركة Uipath Academy عن إطلاق أول أكاديمية للأتمتة في المنطقة، لتدريب المواهب الوطنية. و يشارك في مؤتمر “ليب 2024” عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة ، وأكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة؛ ، حيث يمثل منصة مؤثرة للمستثمرين، والشركات الناشئة، والخبراء، والمهتمين، ويُعد محورًا مهمًا في عملية التحول الرقمي محليًا وعالميًا، مع التركيز على دعم الابتكار وريادة الأعمال. وتضم النسخة الثالثة عدداً من المنصات والمسارح، كالمنصة الرئيسة التي تُناقش موضوعات “ويب 3″، واستراتيجيات الشركات التقنية الكبرى والمليارية، وخصوصية المستخدمين في التقنية، كما يحتضن المؤتمر منصة المستثمرين، إضافة إلى عدد من المسارح؛ مثل: التقنيات التعليمية، وتقنيات التجارة بالتجزئة، والتقنيات المالية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، وطاقة المستقبل، والمدن الذكية.

وتعود منصة “ديب فيست”، للمرة الثانية، ضمن مؤتمر “ليب” بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال”، بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً، وأكثر من 120 جهة عارضة، حيث تتناول المنصة في كل يوم موضوعاً في الذكاء الاصطناعي.

كما يركز “مسرح الشركات الناشئة” على صياغة خريطة النجاح ودعم صناع التغيير، مع التركيز على الابتكار في نمو الشركات الناشئة ، وتتجاوز جوائز مسابقة “روكت فيول” المليون دولار، وتسلط المسابقة الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في مجالات متنوعة مثل التقنية للإنسانية، والذكاء الاصطناعي، ما يدعم النمو والابتكار في القطاع.