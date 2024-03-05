هيئة النقل تتيح خدمات بوابة نقل عبر منصة لوجستي

الرياض : البلاد

على هامش إطلاق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر النسخة المحدثة من منصة لوجستي، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إتاحة مجموعة من خدمات “بوابة نقل”عبر منصة “لوجستي”، النافذة اللوجستية الموحدة وإحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المنصة يكمن في تحديد مرجعية للأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع اللوجستي وتحسين إجراءات الحصول على التراخيص اللوجستية من خلال تقديمها في منصة إلكترونية واحدة .

وأشارت الهيئة إلى أن “لوجستي” تهدف لكونها نافذة موحدة للخدمات اللوجستية، مما يسهل على المستفيدين التسجيل والدخول للمنصة ومتابعة الإجراءات الخاصة بطلباتهم بكفاءة عالية وتقليل للأخطاء البشرية التي قد تنتج من تعدد المنصات.

كما تسعى لتسريع الإجراءات وتبسيط تقديم الخدمات إلكترونياً بشكل سريع وآمن ، كما تجسد منصة “لوجستي” سعي منظومة النقل المتواصل لتطوير أنشطة وخدمات القطاع بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالجودة، وتحقيق التكامل والتناغم بين الجهات ذات العلاقة، وتوحيد العمليات والتركيز على المستفيد .

وأفادت الهيئة بأن المنصة تسهم في رفع مستوى الجودة من خلال التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، لتحقيق أقصى استفادة وتوسع في الخدمات الإلكترونية دعمًا للقطاع اللوجستي، وتابعت بأن مجموعة من خدمات بوابة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للنقل سيتم إتاحتها عبر منصة “لوجستي” , مما يعزز البنية التحتية الرقمية للقطاع اللوجستي بشكل متكامل ، حيث تشمل هذه الخدمات “النقل البري والبحري”، إضافة إلى “وثيقة بيان – توثيق الحمولة”، “تأجير”، “دخول المدن”، و “وصل”.

وأكدت أن هذا الأمر يأتي بهدف تسهيل وتسريع عملية الحصول على التراخيص اللازمة للعمل ضمن هذه القطاعات الحيوية، وذلك عبر توفير منصة إلكترونية موحدة تضمن كفاءة الإجراءات وتقلل من الأخطاء البشرية، مما يعود بالنفع على جميع المستفيدين .

يُذكر أنه تم التخطيط لدمج منصات قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتكون ضمن منصة “لوجستي” بناءً على عدد من المعايير، تشمل التشريعات والتوجهات الاستراتيجية، وارتباط المنصة مع قطاعات حكومية أخرى، ونوعية الخدمات التشغيلية أو التنفيذية، إضافةً إلى نوعية المنصة سواءً كانت معرفية أو خدمية .

وتتضمن منصة “لوجستي” واجهات بسيطة ومرنة تدعم لغات متعددة، وكذلك خارطة حركة الملاحة وتفاصيل مهمة للمستثمرين عن الخطوط الملاحية للاستيراد والتصدير ومعلومات الموانئ والشركات والتكلفة الخاصة بالشحن وغيرها من الخدمات التي تسهم في تحسين رحلة المستثمر، وبدء ممارسة أعماله بكل يسر وسهولة .

وأشارت الهيئة إلى أن منصة “لوجستي” تأتي بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للطرق، وشركة الخطوط الحديدية “سار “.