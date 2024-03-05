“نيوم” شريك عرّاب الكريكيت “راجستان رويالز”

البلاد- جدة
كشفت نيوم عن عقد شراكة مع فريق “راجستان رويالز” أحد أفضل فرق دوري الكريكيت الممتاز في الهند (T20)، يُخولها أن تكون الشريك الرئيس للفريق للعامين 2024 و2025.
وتسعى نيوم، من خلال هذه الشراكة، إلى تطوير برنامجها الرياضي الخاص بلعبة الكريكيت، والاستفادة من الأثر الإيجابي لانتشارها بين القوى العاملة المتنامية في مشاريعها المتعددة، إلى جانب دعم المواهب السعودية الشابة للتفوق في هذه الرياضة، ونموها على مستوى المملكة.
ومن المتوقع أن تسهم الشراكة مع “راجستان رويالز” في تمكين نيوم من الوصول إلى أكثر من مليار فرد من مشجعي ومتابعي لعبة الكريكيت حول العالم، حيث ستحمل الملابس الرسمية للفريق شعار نيوم، وذلك خلال مشاركاته في دوري الكريكيت الممتاز في الهند (T20) لعامي 2024 و2025، ويعد دوري الكريكيت الهندي الممتاز من أهم المنافسات الرياضية التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة على مستوى العالم.
وأبدى الأمير سعود بن مشعل، رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت، سرورة بإتمام شراكة الكريكيت رسمياً بين نيوم وفريق راجستان رويالز، وعدها شراكة واعدة تفتح الطريق لنمو هذه الرياضة وتطوير مجتمع رياضة الكريكيت في جميع أنحاء المملكة.
واعتبرت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم، جان باترسون النجاح الذي حققه البرنامج التجريبي العام الماضي، يحقق تطوير الشراكة مع فريق راجستان رويالز إلى مستوى شراكة رئيسية، إذ يكمن السعي في تعزيز حضور رياضة الكريكيت بين أفراد المجتمع والمهتمين بها.
وأكدت أن تمثيل تعاون الاتحاد السعودي للكريكيت وفريق راجستان رويالز ذات أهمية خاصة، إذ سيمكن ذلك من زيادة فرص ممارسة لعبة الكريكيت لكل الأفراد من الرجال والنساء والفتيان والفتيات على مستوى منطقة نيوم؛ ويمهد الطريق لتطوير المهارات الفردية وتعزيز نمو الرياضة على مستوى المملكة، بالإضافة إلى التعريف بعلامة نيوم على نطاق عالمي.
ورحب المالك الأول لفريق راجستان رويالز، مانوج بادال، بالتعاون مع نيوم كشريك رئيس، ورأى أن هذه الشراكة المهمة على الانتشار العالمي، وأهمية الفريق على المستوى الوطني، كعلامة امتياز وخبرة فنية كبرى في لعبة الكريكيت، بما يجسد الإلتزام المشترك لخلق أثر مجتمعي إيجابي.
ومضى بادال يقول: “خلال العام الماضي، لم يقف تعاوننا الأولي عند تطوير ونشر رياضة الكريكيت داخل نيوم من خلال تنفيذ برنامج الكريكيت للقوى العاملة، بل ساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق مهمة نيوم في تكوين مجتمع متنوع، يشجع على المزيد من النشاط البدني، لذا نحن متحمسون لتعزيز حضور اللعبة في نيوم، مع إمكانية مساهمتنا في تحقيق النمو الشامل لهذه الرياضة في جميع أنحاء المملكة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للكريكيت؛ وأن هذه الشراكة تفتح أمامنا الكثير من الآفاق لتعزيز الروابط بين نيوم وجماهيرنا الهندية المتحمسة”.
وتهدف هذه الشراكة إلى إثراء الحياة الرياضية في نيوم من استغلال فرص نقل المعرفة، التي تتضمن برامج تدريب القادة الرياضيين للعبة الكريكيت، وبرنامجاً مخصصاً لتدريب مدربي الكريكيت المعتمدين على مستوى القوى العاملة، وتسلط هذه الشراكة الضوء على طموح نيوم في أن تصبح مركزاً عالمياً للرياضة، من خلال التعاون مع إحدى أبرز العلامات الرياضية، لتحقيق مستهدفاتها الرياضية وتعزيز جودة الحياة لسكانها.