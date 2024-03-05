نائب أمير مكة يشهد إعلان الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل

البلاد – جدة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، حفل إعلان الفائزين بجائزة الأمير عبدالله بن فيصل للشعر العربي في موسمها الخامس، بحضور أعضاء مجلس الأمناء.

وألقى رئيس جامعة الطائف الأمين العام لمجلس الأمناء الدكتور يوسف عسيري كلمة قال فيها : “نحن اليوم في حفل الموسم الخامس لجائزة الأمير عبدالله بن فيصل للشعر العربي، الجائزة التي أذن بها سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وهي الجائزة التي يتنافس على الفوز بها أفضل الشعراء من كل مكان بعد أن شدت الأنظار إليها وأخذ عودها يشتد عامًا بعد عام بفضل رعايته الكريمة للمبدعين في مجال الشعر العربي”. وأضاف” أن أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف أعادت وتعيد بريق الشعر الذي انطلق من أرضنا ليعانق أرجاء المعمورة وتسير به الركبان فتحدث العالم عن مآثرنا وأمجادنا الخالدة، وهو شرف عظيم ومسؤولية تحملها سموه باقتدار كبير ونعمل جميعا بما أوتينا من جهد لرعايتها ومواصلة المسير على الدرب الذي رسمه لنا سموه، اليوم ونحن نفخر بمن حصل على جوائز أكاديمية الشعر العربي لحري بنا التهنئة لكل مبدع وحرى بكم الفخر بالانضواء تحت لواء أكاديمية هي للشعر راية وخالد الفيصل لها مشروع”.

الفائزون بالجائزة

الفائز بجائزة “التجربة الشعرية” الشاعر عبدالكريم الطبال من المملكة المغربية وقيمتها 500 ألف ريال سعودي، والفائز بجائزة الديوان الشاعرة ابتهال تريتر من جمهورية السودان عن ديوانها أخيط على مقاس العطر وقيمتها 100 ألف ريال سعودي، والفائز بجائزة الشعر المسرحي الشاعر محمود عبدالله درويش عقاب من جمهورية مصر العربية عن مسرحيته دموع من كأس أبي نواس وقيمتها 100 ألف ريال سعودي.

والفائز بجائزة “القصيدة المغناة” فازت بها قصيدة ياقاتلي من كتابة الشاعر مهدي كامل منصور من جمهورية لبنان وغناء الفنانة فايا يونان، وقيمتها 200 ألف ريال سعودي، وجائزة أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي وقيمتها 100 ألف ريال سعودي، فازت بها مجلة اليمامة من المملكة العربية السعودية.

وفي فرع “الشاعر الواعد” لطلبة الثانوية والجامعات السعوديين، فرع طلبة الجامعات ( 60 ألف ريال سعودي) فاز بها كل من الطلبة عبدالله علي محمد خيري من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مالك غازي موسى الحكمي من جامعة نجران، سعد إبراهيم محمد عسيري من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبدالله سالم جبار القيسي من جامعة الملك خالد، سلطان موسى سعيد الرشيدي من جامعة القصيم، أما فرع طلبة الثانوية (40 ألف ريال سعودي) فاز بها كل من الطالبة هبة رويشد راشد الحربي من الإدارة العامة لتعليم جدة، والطالب عبدالله حزام جابر الحارثي من الإدارة العامة لتعليم الطائف.