محبو رياضة المحركات على موعد مع الإثارة والتحدي في سباق “الفورمولا1” بجدة

البلاد- جدة
تتصاعد وتيرة الإثارة والتشويق مع اقتراب انطلاق النسخة الرابعة من جائزة السعودية الكبرى لـ”الفورمولا 1″، على حلبة كورنيش جدة، لاسيما وأنه الحدث الأبرز دولياً في سباقات السيارات.
وتزخر حلبة كورنيش جدة التي ستستضيف السباق خلال الفترة من 7 – 9 مارس الجاري، وابتكرها المصمم الشهير عالمياً هيرمان تيلك، بالعديد من المزايا التي ظهرت لأول مرة في عالم سباقات “الفورمولا 1″، الأمر الذي ضمن أعلى درجات التحفيز للسائقين للانطلاق بأعلى سرعات مُمكنة وزيادة مستويات التشويق خلال السباق ،حيث جذب سباق “الفورمولا 1” عشاق حلبات السيارات والسياح من الداخل والخليج والعالم، مما عكس تنمية الاقتصاد السياحي إيجابيًا، بجانب الترويج للوجهات السياحية السعودية، وتحفيز الزوار على حضور الفعاليات والمواسم المنوعة، والموزعة في مختلف مناطق المملكة.
وتتألف حلبة كورنيش جدة من 27 منعطفاً بطول 6.175 كيلومتراً، ما يجعلها أطول حلبة فورمولا 1 في الروزنامة الحالية، علاوة على ذلك تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا 1 “دي آر أس” خلال السباق، ليتيح الكثير من فرص التجاوز للسائقين طوال السباق، حيث يصل السائقون إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم / ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أسرع 5 حلبات في فورمولا 1, في حين يتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا 1 إلى 322 كلم/ساعة عند الكبح لدخول المنعطف 27.
وكانت شركة رياضة المحركات السعودية (SMC)، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2024م، قد أطلقت مؤخراً جولة “شاحنة المستقبل” التعليمية؛ والتي تهدف إلى تعريف الطلاب بقوة رياضة المحركات.
وأتاحت الجولة للطلاب فرصة استكشاف مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الأساسية المتعلقة بمستقبل التكنولوجيا والاستدامة والابتكار وغيرها، اعتماداً على نهج “التعلم من خلال اللعب”، من خلال عدسة رياضة المحركات الاحترافية، كما قدمت الشاحنة من خلال الدمج بين العروض التفاعلية إلى العروض العملية تجربة تعليمية مميزة لتترك أثراً دائماً وملهماً على جميع الطلاب.
وعلى صعيد الاستضافات العالمية، كانت محافظة جدة حاضرة وواصلت الحراك الرياضي المتميز على الصعيدين المحلّي والعالمي، حيث تمكنت من جذب أهم الأحداث الرياضية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزز من جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة، إذ استضافت خلال ختام عام 2023 م، بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في المملكة، بنسختها الـ 20 وسجلت أرقامًا استثنائية من ناحية الحضور الجماهيري الذي يعد الأعلى بتاريخ المسابقة، وسط منافسات مثيرة بين الفرق السبعة المشاركة، وأجواء جماهيرية رائعة حضرت من مختلف قارات العالم لتستمتع بأجواء المونديال، وتمكن خلالها فريق مانشستر سيتي من التتويج بلقبه الأول في التاريخ بفوزه على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة.
واحتضنت المحافظة بطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية في نسختها الـ 37 ولأول مرة خارج حدود إسبانيا وتوج معالي نائب وزير الرياضة بدر القاضي، فريق طيران الإمارات “ممثل نيوزيلندا” بكأس البطولة، كما استضافت بطولة مهد الدولية لكرة القدم في نسختها الأولى، وبطولة نهائيات الجولة العالمية 3*3 لكرة السلة في نسختها الـ 12.
وأتاحت الجولة للطلاب فرصة استكشاف مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الأساسية المتعلقة بمستقبل التكنولوجيا والاستدامة والابتكار وغيرها، اعتماداً على نهج “التعلم من خلال اللعب”، من خلال عدسة رياضة المحركات الاحترافية، كما قدمت الشاحنة من خلال الدمج بين العروض التفاعلية إلى العروض العملية تجربة تعليمية مميزة لتترك أثراً دائماً وملهماً على جميع الطلاب.
وعلى صعيد الاستضافات العالمية، كانت محافظة جدة حاضرة وواصلت الحراك الرياضي المتميز على الصعيدين المحلّي والعالمي، حيث تمكنت من جذب أهم الأحداث الرياضية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزز من جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة، إذ استضافت خلال ختام عام 2023 م، بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في المملكة، بنسختها الـ 20 وسجلت أرقامًا استثنائية من ناحية الحضور الجماهيري الذي يعد الأعلى بتاريخ المسابقة، وسط منافسات مثيرة بين الفرق السبعة المشاركة، وأجواء جماهيرية رائعة حضرت من مختلف قارات العالم لتستمتع بأجواء المونديال، وتمكن خلالها فريق مانشستر سيتي من التتويج بلقبه الأول في التاريخ بفوزه على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة.
واحتضنت المحافظة بطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية في نسختها الـ 37 ولأول مرة خارج حدود إسبانيا وتوج معالي نائب وزير الرياضة بدر القاضي، فريق طيران الإمارات “ممثل نيوزيلندا” بكأس البطولة، كما استضافت بطولة مهد الدولية لكرة القدم في نسختها الأولى، وبطولة نهائيات الجولة العالمية 3*3 لكرة السلة في نسختها الـ 12.
وتواصلت في عام 2024 الاستضافات للعديد من البطولات العالمية, باحتضانها بطولة القوارب الكهربائية E1 الأولى من نوعها في تاريخ السباقات، بمشاركة 16 سائقاً وسائقة من مختلف أنحاء العلم من 8 فرق وتوج من خلالها معالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي, فريق برادي بكأس البطولة بعد تحقيقه لـ20 نقطة، بالإضافة إلى استضافة بطولة سباق إكستريم لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية وللمرة الرابعة على التوالي، كما احتضنت التصفيات الآسيوية لكرة السلة، وبطولة ليف جولف والتي اختتمت في اليوم الثالث من مارس الجاري وتُوّج التشيلي خواكين نيمان بلقب منافسات الأفراد بعد تسجيله 17 ضربة تحت المعدل، في حين حصل فريق كرشرز على لقب منافسات الفرق بتسجيلهم 38 ضربة تحت المعدل.