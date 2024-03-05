في دوري يلو.. العربي يقسو على النجمة بخماسية.. والباطن يتقدم

حائل- خالد الحامد
اختتمت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة 24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى؛ حيث تعادل الجندل
وضيفه أحد بهدف كل منهما، في المواجهة التي جرت على ملعب نادي العروبة في الجوف. سجل للجندل ديمبلي سايديبه، فيما أحرز للضيوف محمد حسين .
وفي لقاء آخر، انتصر الباطن على ضيفه جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل للباطن محمد السهلي ” هدفين ” وعبدالإله البريه، فيما أحرز للضيوف مدوين مندام .
واختممت مواجهات الجولة بلقاء ديربي عنيزة بين العربي والنجمة، الذي جرى على ملعب إدارة التعليم، وشهد تغلب العربي على النجمة بخمسة أهداف مقابل هدفين. سجلها أحمد الشمراني بالخطأ في مرماه وفيوكس أبلاي ” هدفين ” وأولا جون ورومل كويتو، فيما سجل للنجمة سايمون موسوفا ” هدفين “.
🔚 نهاية المباراة#العربي 5#النجمة 2
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#العربي_النجمة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/LBMcKIfFoE
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2024