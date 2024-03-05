سيركو الشرق الأوسط تُطلق أحدث حلول التوأمة الرقمية

الرياض – البلاد

أعلنت شركة سيركو الشرق الأوسط عن إطلاق أحدث حلول التوأمة الرقمية للمدن، لمساعدة الحكومات ومُختلف المؤسسات على مواجهة التحديات البيئية، باستخدام البيانات المُستمدة من تطبيقات تكنولوجيا الفضاء.

أطلقت سيركو خدمة الرصد الحضري المدعومة بتقنية التوأمة الرقمية بالتعاون مع الشريك التكنولوجي (Murmuration)، وشريك بيانات التنقُّل “ميشلان موبيليتي إنتلجينس”، لإتاحة إجراء معاينة بيئية شاملة بزاوية 360 درجة، بغرض تمكين العملاء من استخدام أحدث الرؤى والتحليلات المُستندة إلى بيانات الذكاء الاصطناعي، لمكافحة تغيُّر المناخ على مستوى المبنى، أو الحي، أو المشروع، أو المدينة، أو حتى المدن العملاقة.

صرح “أمار فورا”، رئيس قسم الفضاء لدى “سيركو” الشرق الأوسط، قائلًا: “إن إطلاق خدمات التوأمة الرقمية للمدن، يُعد بمثابة لحظة فارقة في مسيرة سيركو. بما إن 50% من المُتغيرات المناخية الأساسية لا يمكن قياسها إلا من الفضاء، ينبغي علينا إدراك مدى أهمية الدور الذي ستلعبه البنية التحتية الفضائية في مكافحة تغيُّر المناخ؛ إذ توفر بيانات الأقمار الاصطناعية المُخصصة لرصد الأرض رؤية شاملة لما يحدث بالفعل على الأرض، مما سيُساهم في اتخاذ خطوات عملية غير مسبوقة لإدارة العديد من التحديات، بما في ذلك الحد من تلوث الهواء، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز الأمن الغذائي عبر مراقبة الممارسات الزراعية لرفع كفاءتها وإدارتها بشكل أفضل”.

وصرحت “إنجي جابر”، المؤسسة والمديرة الإدارية لشركة “كلايمتايز”، التي استحوذت عليها شركة سيركو مؤخرًا، قائلة: “إننا نولي أهمية قصوى لمكافحة أزمة تغيُّر المناخ، ولإحداث تغيير ملموس لابد من استخدام أحدث التقنيات والبيانات المُستمدة من الأقمار الاصطناعية لرصد الأرض. وباعتبار “كلايمتايز” شريكًا في التحول الشامل، فإننا نتطلع إلى توظيف حلول التوأمة الرقمية للمدن، لتقديم أفضل الخدمات الاستشارية للعملاء، ووضع خطط العمل المُستقبلية المُتعلقة بالحد من آثار تغيُّر المناخ”.