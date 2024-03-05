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حلويات رمضان.. طريقة عمل دولمة الفستق

نيفين عباسaccess_time25 / شعبان / 1445 هـ       5 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

دولمة الفستق من أشهر حلويات المطبخ التركي

المقادير اللازمة
لفة من عجين البقلاوة
نصف كيلو فستق حلبي
كوب زبدة
2 ملعقة صغيرة قرفة
كوب ماء دافئ
كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
نصف كوب عسل

طريقة العمل
يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة
ادهني قاع وجوانب صينية فرن بالزبدة
يفرم الفستق فرم خشن
يضاف له القرفة ويخلط
افردي طبقة من عجين البقلاوة في الصينية المدهونة بالزبدة
ثم ادهنيها بطبقة من الزبدة
ضعي طبقة رقيقة من الفستق عليها
ثم أضيفي طبقة أخرى من الجلاش وادهنيها بالزبدة ورشيها بالفستق
كرري هذه الخطوة 7 أو 8 مرات
قطعي طبقات العجين في الصينية على شكل مربعات بحجم مناسب باستخدام سكين حاد
ضعي الصينية بالفرن 50 دقيقة حتى تصبح البقلاوة ذهبية اللون ومقرمشة
أضيفي السكر والماء في قدر على نار متوسطة
اتركي الخليط حتى يبدأ بالغليان ثم أضيفي الفانيليا والعسل
اتركيه على نار هادئة جداً من 15 إلى 20 دقيقة
أخرجي البقلاوة من الفرن واسكبي فوقها مباشرة العسل الساخن
اتركي الصينية حتى تبرد وتصبح بدرجة حرارة الغرفة
ثم أخرجي البقلاوة من الصينية وضعيها في طبق التقديم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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