حلويات رمضان.. طريقة عمل دولمة الفستق

دولمة الفستق من أشهر حلويات المطبخ التركي

المقادير اللازمة

لفة من عجين البقلاوة

نصف كيلو فستق حلبي

كوب زبدة

2 ملعقة صغيرة قرفة

كوب ماء دافئ

كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب عسل

طريقة العمل

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة

ادهني قاع وجوانب صينية فرن بالزبدة

يفرم الفستق فرم خشن

يضاف له القرفة ويخلط

افردي طبقة من عجين البقلاوة في الصينية المدهونة بالزبدة

ثم ادهنيها بطبقة من الزبدة

ضعي طبقة رقيقة من الفستق عليها

ثم أضيفي طبقة أخرى من الجلاش وادهنيها بالزبدة ورشيها بالفستق

كرري هذه الخطوة 7 أو 8 مرات

قطعي طبقات العجين في الصينية على شكل مربعات بحجم مناسب باستخدام سكين حاد

ضعي الصينية بالفرن 50 دقيقة حتى تصبح البقلاوة ذهبية اللون ومقرمشة

أضيفي السكر والماء في قدر على نار متوسطة

اتركي الخليط حتى يبدأ بالغليان ثم أضيفي الفانيليا والعسل

اتركيه على نار هادئة جداً من 15 إلى 20 دقيقة

أخرجي البقلاوة من الفرن واسكبي فوقها مباشرة العسل الساخن

اتركي الصينية حتى تبرد وتصبح بدرجة حرارة الغرفة

ثم أخرجي البقلاوة من الصينية وضعيها في طبق التقديم