حلويات رمضان.. طريقة عمل المبرومة بالقشطة

المبرومة وصفة كنافة مميزة من ضمن أطباق حلويات رمضان

المقادي اللازمة

نصف كيلو كنافة شرائط

سمنة

2 كوب حليب كامل الدسم

4 ملعقة كبيرة نشا الذرة

2 عبوة قشطة

2 ملعقة كبيرة سكر

شيرة

طريقة العمل

نقوم بتقليب الحليب والسكر والنشا معاً

يرفع الخليط علي النار مع استمرار التحريك حتي يثخن

يرفع عن النار

تضاف له القشطة وتقلب وتترك لتبرد بالثلاجة

نحضر الكنافة

نقوم بفردها علي سطح العمل بشكل طولي

تحشي من المنتصف بالقشطة

ثم تبرم من الطرف بشكل حلزوني وصولاً للجزء الأخير منها حتي نحصل علي شكل كنافة يشبه الكنافة المبرومة بالفستق

توضع اصابع الكنافة بشكل مفرود داخل صينية

ثم تغطي بالسمنة تماماً

توضع بفرن مسخن مسبقاً

ثم تخرج تصفي من السمن الزائد

وتغطي بالشيرة

تقطع وتقدم بعد ان تبرد