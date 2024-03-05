المرأه صحة و عافية

حلويات رمضان.. طريقة عمل المبرومة بالقشطة

نيفين عباسaccess_time25 / شعبان / 1445 هـ       5 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المبرومة وصفة كنافة مميزة من ضمن أطباق حلويات رمضان

المقادي اللازمة
نصف كيلو كنافة شرائط
سمنة
2 كوب حليب كامل الدسم
4 ملعقة كبيرة نشا الذرة
2 عبوة قشطة
2 ملعقة كبيرة سكر
شيرة

طريقة العمل
نقوم بتقليب الحليب والسكر والنشا معاً
يرفع الخليط علي النار مع استمرار التحريك حتي يثخن
يرفع عن النار
تضاف له القشطة وتقلب وتترك لتبرد بالثلاجة
نحضر الكنافة
نقوم بفردها علي سطح العمل بشكل طولي
تحشي من المنتصف بالقشطة
ثم تبرم من الطرف بشكل حلزوني وصولاً للجزء الأخير منها حتي نحصل علي شكل كنافة يشبه الكنافة المبرومة بالفستق
توضع اصابع الكنافة بشكل مفرود داخل صينية
ثم تغطي بالسمنة تماماً
توضع بفرن مسخن مسبقاً
ثم تخرج تصفي من السمن الزائد
وتغطي بالشيرة
تقطع وتقدم بعد ان تبرد

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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