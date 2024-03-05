ثمّن مساهمتها في الازدهار ومكانة المملكة.. أمير الشرقية يرعى اليوبيل الذهبي لـ«ملكية الجبيل وينبع»

البلاد – الجبيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن الهوية الجديدة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تمثل فصلاً جديداً من الابتكار والتطور، وتعكس رؤية الهيئة نحو مستقبل مزدهر بالصناعة والحياة، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة – حفظها الله-، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال رعايته حفل اليوبيل الذهبي لتأسيس الهيئة وتدشين هويتها الجديدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية, ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، والمعالي الوزراء، والسفراء، بالإضافة إلى قيادات المنظومة الصناعية وشركاء الهيئة.

وأكد سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، فخره واعتزازه بالتحولات الإستراتيجية التي حققتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مدى الخمسين عامًا الماضية في مختلف القطاعات التنموية للمدن الأربع التي تديرها، مثمناً مساهمتها في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الصناعة العالمية، وتحقيق الريادة المحلية والدولية في العديد من المجالات.

مستقبل مشرق

من جانبه، ألقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بندر الخريف، كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة الشرقية ومثمّنًا حضوره ورعايته للحفل، وقال “إننا في هذه المناسبة نقف على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهي مرحلة تملؤها تطلعاتنا بمستقبل مشرق بعون الله بعزيمة أبناء الوطن وإمكانيات الهيئة وخبراتها، كما أننا على يقين – بإذن الله – أن ملامح مستقبل الهيئة قد رُسمت بدقةٍ فائقة وجودةٍ لا مثيل لها، لتستمر في أداء دورها المحوري كأكبر حاضنة للصناعة والاستثمار في المملكة، بما يحمل ذلك من آثار إيجابية على اقتصادنا الوطني وبلادنا العزيزة. بدوره أشار معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، خلال كلمته، إلى أن الهيئة الملكية دشنت هُويّتَها الجديدة المستوحاة من تفاصيلِ المملكةِ العطريّةِ وطبيعتِها البصريةِ ودلالاتِها الصوتية، وهي هُويّة فريدة تُشيرُ باقتدارٍ إلى أنَّ ماضي الهيئةِ الملكيّةِ موصول بمستقبلِها.