تدريب وتوظيف بالصندوق الصناعي

البلاد – الرياض

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن بدء التقديم لبرنامج “نُخب” التدريبي المنتهي بالتوظيف في الصندوق الصناعي، ويستمر حتى 21 مارس الجاري.

ويشمل البرنامج ثلاثة مسارات: نُخب الائتمان، ونُخب دراسات السوق، ونُخب المهندسين. ويهدف إلى تقديم تدريب مكثف للكفاءات الوطنية من حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك تلبيةً لاحتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي.

ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة، حيث يحصل الملتحقون بالبرنامج على العديد من المزايا، منها: مكافأة شهرية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديه، بالإضافة إلى بدل سكن وبدل نقل، ومكافأة أداء سنوية، وغيرها من المزايا.

ودعا الصندوق الصناعي حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير إلى التقدّم لبرنامج “نُخب” التدريبي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.