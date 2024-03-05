انطلاق معرض «آمن للتوعية بالأمن السيبراني» بجدة

البلاد – جدة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في جدة سوبر دوم ” أمس, معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني ” في محطته الخامسة بالمنطقة، المُنفّذ ضمن البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني.

ويُعد المعرض إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتنفذ أولى مساراته بالتعاون مع وزارة التعليم وبرعاية شركة (سابك)، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة.

وتجول سموه في أرجاء المعرض، واطلع على دور أجنحته في بث التوعية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع، التي من شأنها الإسهام في تعزيز أمن الفضاء السيبراني السعودي.

ويهدف المعرض الذي يقام في مدينة جدة ويستقبل زواره من أهالي المنطقة حتى يوم السبت المقبل، إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع في المملكة، واستعراض أفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، ويضم 4 أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، حيث يستعرض جناحه الأول المخصص لأولياء الأمور عدداً من الأنشطة منها محاكاة لاختراق البيت الذكي، وكيفية استعمال وتفعيل الرقابة الأبوية.