الهلال يضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

محمود العوضي- جدة

وضع فريق الهلال قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على ضيفه الاتحاد بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي البطولة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب” المملكة” أرينا في الرياض.

بدأ الهلال المباراة بضغط كبير ومحاولات مستمرة؛ من أجل تسجيل هدف مبكر، لكن دفاعات الاتحاد وقفت بالمرصاد أمام تلك المحاولات.

وفي دقيقتين مثيرتين تمكن الهلال من استثمار هجماته المباغتة وقلب سير المباراة، وخطف المقدمة بتسجيل هدفين متتاليين عبر الصربي ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 39، وسالم الدوسري في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

حاول الاتحاد الاستفاقة بعدها بتسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول لكن صافرة الحكم منحت الفريقين هدنة لالتقاط الأنفاس، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الهلال 2-0.

وفي الشوط الثاني تواصلت محاولات الهلال، وسط صمود من الاتحاديين الذي تعرضوا لضربة قوية بطرد لاعب وسطهم نغولو كانتي في الدقيقة 66، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، عقب تدخل قوي على السنغالي كاليدو كوليبالي.

ومرت الدقائق المتبقية بنفس الوضعية، لتنتهي المباراة بفوز الهلال على الاتحاد 2-0، في انتظار حسم هوية المتأهل لنصف النهائي في مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب الجوهرة في جدة.