إطلاق 10 مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات

الرياض : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مجموعة جاهز, ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إطلاق شركة جاهز لـ 10 مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات ضمن برنامج البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للنقل، وذلك على هامش النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر ليب 2024م.

وتأتي أهم مميزات المركبة أن سرعتها تصل إلى 7 كم / الساعة، وتشتمل على 5 حساسات أمامية وخلفية، وتعمل بطاريتها حتى 12 ساعة، فيما تعمل بنظام GPS وتتسع حمولتها 19 لترًا.

يذكر أن برنامج البيئة التنظيمية التجريبية، أطلقته الهيئة العامة للنقل بهدف دعم أنماط النقل الحديثة في بيئة مرنة تدعم الابتكار.