أمير حائل يطلق شارة بدء “رالي جميل النسائي 2024”

حائل _ خالد الحامد
أطلق الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة رالي جميل النسائي 2024 شارة بدء انطلاق سباق الرالي في عامه الـثالث.
جاء ذلك خلال رعايته للحفل الذي أقيم مساء الاثنين بهذه المناسبة بمركز المغواة الوطني بحائل، بحضور، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، و منير خوجة، المدير العام التنفيذي للاتصالات التسويقية في عبداللطيف جميل للسيارات .
وألقى منير خوجة كلمة رحب خلالها براعي الحفل والضيوف وبالفرق المشاركة في هذا الرالي.
وقال منير خوجة، المدير العام التنفيذي للاتصالات التسويقية في عبداللطيف جميل للسيارات: ” نشعر بالسعادة في ظل الاهتمام المتزايد من المشاركات على المستوى الدولي، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في حجم المشاركة العالمية من 36 دولة مقارنة بـ 15 دولة في النسخة الافتتاحية للرالي.
إن هذا المستوى من الحماسة يؤكد التزامنا نحو دعم هدف تمكين المرأة ضمن رؤية المملكة. وبعد قيامنا بإضافة مسارات جديدة تفرض قدراً أعلى من التحدي على المشاركات، فإننا نواصل دعم رياضة السيارات والإسهام في تطويرها على المستويين الإقليمي والعالمي، تجسيداً للقيم الأساسية التي يقوم عليها رالي جميل. وفي هذه المناسبة، يسرّنا الإعراب عن امتناننا لجميع شركائنا والمنظمين والرعاة لدعمنا في تنظيم هذا الحدث”.
،و يسرّنا الإعراب عن امتناننا لجميع شركائنا والمنظمين والرعاة لدعمنا في تنظيم هذا الحدث”.
وأشار إلى أن رياضة المحركات حظيت خلال فترة قصيرة بشعبية كبيرة في أوساط الشباب في المملكة حتى أصبحت واحدة من أهم الرياضات ومن أكثرها متابعة، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة حائل ورئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي على رعايته الدائم لحفل انطلاقات الرالي.
إثر ذلك، كرّم أمير منطقة حائل شركاء النجاح من الجهات الحكومية المشاركة بالرالي ، فيما أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد انطلاقة رالي جميل النسائي 2024 في نسخته الـثالثة، واستعرضت أمام سموه سيارات السباق المشاركة على ساحة المغواة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م