الرياضة

مدرب المغرب يضغط على براهيم دياز بقرار رسمي!

محمد ابو الوفاaccess_time24 / شعبان / 1445 هـ       4 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
مدرب المغرب يوجّه الدعوة إلى نجم الريال براهيم دياز

ذكرت تقارير أنّ مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، وجّه دعوة رسمية لجناح ريال مدريد براهيم دياز، للالتحاق بمعسكر أسود الأطلس في التوقف الدولي المقبل.

 

لم يحسم دياز (24 عامًا) مستقبله الدولي بعد بين منتخب المغرب أو إسبانيا، حيث يعمل المنتخب المغربي لكرة القدم جاهدًا للحصول على خدماته هذه الفترة.

 

وقبل التوقف الدولي المقبل، قال موقع winwin من مصادره الخاصة: إن الركراكي وجّه دعوة رسمية لدياز؛ من أجل الضغط عليه لحسم الأمور واختيار منتخبه الدولي.

 

وبرز دياز في الموسم الحالي (2023-2024) كأحد أفضل لاعبي ريال مدريد على الإطلاق، بعد أن سجّل 8 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة في كل البطولات.

 

m.abo.elwafa

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