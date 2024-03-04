مدرب المغرب يضغط على براهيم دياز بقرار رسمي!

ذكرت تقارير أنّ مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، وجّه دعوة رسمية لجناح ريال مدريد براهيم دياز، للالتحاق بمعسكر أسود الأطلس في التوقف الدولي المقبل.

لم يحسم دياز (24 عامًا) مستقبله الدولي بعد بين منتخب المغرب أو إسبانيا، حيث يعمل المنتخب المغربي لكرة القدم جاهدًا للحصول على خدماته هذه الفترة.

وقبل التوقف الدولي المقبل، قال موقع winwin من مصادره الخاصة: إن الركراكي وجّه دعوة رسمية لدياز؛ من أجل الضغط عليه لحسم الأمور واختيار منتخبه الدولي.

وبرز دياز في الموسم الحالي (2023-2024) كأحد أفضل لاعبي ريال مدريد على الإطلاق، بعد أن سجّل 8 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة في كل البطولات.