ضمن مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية بالأمانة.. نائب أمير مكة يشهد حفل تدشين مشروع “التصوير الجوي”

البلاد – مكة المكرمة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، حفل تدشين مشروع التصوير الجوي بأمانة العاصمة المقدسة.

ويأتي المشروع ضمن مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية بالأمانة لتسريع التسجيل العيني والمتضمنة مشروع التصوير الجوي، ‏والذي يعد من المشاريع النوعية ذات الأثر الكبير على التخطيط المستقبلي وتتبع التغيرات والتعديات عبر الخرائط والمصورات الجوية الحديثة، إضافة إلى رفع جودة البيانات الجيومكانية والمعلومات الجغرافية لإنتاج خريطة أساس حديثة بجودة عالية ومواصفات عالمية بأحدث التقنيات المتخصصة بواسطة شركة خبيرة في المجال، بما ينعكس على جودة الخدمات الحكومية في العاصمة المقدسة للمواطنين وضيوف الرحمن.

‏ويستغرق المشروع لمدة عامين للنطاق العمراني لمكة المكرمة وبحرة والجموم وعين شمس وعسفان بمساحة تزيد عن 1350 كم2.

وستكون المخرجات صوراً جوية بدقة 7 ونصف سنتميتر، خرائط محدثة، نظام ارتفاعات موحداً ودقيقاً، التوأم الرقمي، كما سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات المشروع بمشاركة المخرجات مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الربط التقني والبوابة الجغرافية تحقيقاً لكفاءة الإنفاق ولتلافي تكرار الأعمال للخدمات المشتركة.

كما شهد نائب أمير مكة توقيع اتفاقيتي تعاون بين أمانة العاصمة المقدسة وكلاً من شركة الصافي دانون, وشركة كاتريون للتموين لتحقيق مبدأ التعاون والشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وتأتي الاتفاقية الأولى مع شركة الصافي دانون بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجالات التطوير المهني والتدريب العملي، من خلال إعداد ورش العمل، والمشاركة بالدعم اللوجستي من خلال 250 متطوعاً لدعم عمليات الرقابة الصحية والتفتيش وسحب العينات الغذائية ورفع معدل الامتثال والالتزام بمعايير السلامة الغذائية في مطابخ الإعاشة للحفاظ على سلامة حجاج وزوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

فيما تهدف الاتفاقية الثانية مع شركة كاتريون للتموين إلى تدريب وتأهيل العاملين والمختصين في أمانة العاصمة المقدسة والجهات المعنية في السلامة الغذائية والأمن الغذائي ببرامج تدريبية عالمية مختصة في أنظمة جودة وسلامة الغذاء, بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة الصحية والتوعية الصحية لدى العاملين في هذا المجال.