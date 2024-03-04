سياحة وترفيه

‏ اختتمت أمس , فعاليات مهرجان “شتاء درب زبيدة”في نسخته الثالثة، الذي نظمته هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية بمدينة لينة التاريخية – جنوب رفحاء-، بمنطقة الحدود الشمالية، وأقامت الهيئة خلاله مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات والمنتجات والخدمات المتنوعة.

واشتملت برامج المهرجان – الذي استمر لمدة 10 أيام -على عروض الاحتفاء بيوم التأسيس، وإقامة العروض الحية، والأمسيات الفنية والشعرية، والعرضة السعودية، وفعاليات الحرف اليدوية، وفن الخط العربي، وتجربة مشاهدة النجوم عبر المناظير الفلكية، والمحاضرات البيئة، وجهود التوعية لصحية، والخيمة الثقافية في بركة العشار بفعالياتها القصصية، والتاريخية، والروايات، وقافلة درب زبيدة ومعرض “للماضي أثر” في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي الذي يروي أهم الحقب في تاريخ المنطقة والمملكة ومعرضا للصور التاريخية، في تجربة ثقافية ممتعة والعديد من الفعاليات والبرامج التي عاشها زوار المهرجان.