تحت 23 عامًا.. الأخضر الأولمبي يواجه نظيره الأردني في غرب آسيا

البلاد- جدة أجريت، اليوم الاثنين، قرعة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً بنسختها الخامسة، التي تستضيفها مدينة الإحساء للمدة من 20 إلى 26 مارس 2024، بعد تأجيلها أمس لأسباب تقنية، ووضعت القرعة الأخضر الأولمبي في المجموعة الأولى بمواجهة منتخب الأردن. وتم خلال القرعة توزيعُ المنتخبات بين أربع مجموعات، بواقع منتخبين في كل مجموعةٍ، يتقابلان بمباراةٍ واحدةٍ في الدور الأول، ثم ينتقل الفائزُ منهم إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن يلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، وإضافةً إلى ذلك ستقام مواجهتان، واحدةٌ لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، والأخرى للسابع والثامن. وتشارك في البطولة منتخبات السعودية والأردن والعراق والإمارات، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، حيث تمت دعوتهم كضيوف وتلبيةً لدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لها للمشاركة في هذه النسخة.