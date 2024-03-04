انطلاق أولى أيام بطولة ماستر العالم في السنوكر من بوليفارد سيتي

الرياض – هاني البشر

انطلقت مساء اليوم الاثنين بطولة ماستر العالم في السنوكرفي نسختها الأولى لهذا العام، خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس الجاري، في المسرح العالمي بمنطقة بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض. وسيشارك في البطولة أبرز 10 لاعبي سنوكر من حول العالم.

تختلف بطولة موسم الرياض لمحترفي السنوكر بتقديم فكرة مبتكرة تضيف المزيد من التشويق على قواعد اللعبة الأصلية، حيث ستمثل كرة اللعب رقم 23 الكرة الذهبية للبطولة تحت مسمى “كرة موسم الرياض”، التي تبلغ قميتها 20 نقطة. وللوصول إلى كرة “موسم الرياض”، ينبغي على اللاعبين إنزال جميع الكرات الأخرى بنجاح إلى حفر الطاولة أولًا، فإذا حقق اللاعب الحد الأقصى للكسر ستتاح له فرصة إدخال كرة موسم الرياض إلى الحفرة والحصول على مجموع 164 نقطة.

وسيشارك في بطولة ماستر العالم في السنوكر نخبة من أفضل لاعبي السنوكر من حول العالم من بينهم روني أوسوليفان المصنف الأول ضمن تصنيف السنوكر العالمي، وجود ترامب المصنف الثاني عالميًا في السنوكر، ومارك ألين المصنف الثالث عالميًا، ولوكا بريسيل المصنف الرابع عالميًا في السنوكر، ومارك سليبي المصنف الخامس عالميًا، وشون ميرفي السادس عالمًا في لعبة السنوكر، ومارك ويليامز المصنف السابع عالميًا، وعلي كارتر المصنف الثامن على مستوى العالم، دينغ جون هوي المصنف التاسع عالميًا، إلى جانب جون هيجنز المصنف العاشر على مستوى العالم في لعبة السنوكر. وينضم إلى قائمة مباريات البطولة ضمن تصنيف wild cards اللاعب عمر العجلاني واللاعب علي العبيدلي.

ويضم اليوم الأول من البطولة 4 مباريات، يتواجه فيها نخبة من محترفي السنوكر إلى جانب اللاعبين المشاركين ضمن قائمة wild cards. وستعقد في اليوم الثاني من البطولة 4 مباريات للربع النهائي، وبعد وسيواجه اللاعبين المتأهلين لنصف النهائي في اليوم الثالث من البطولة إلى جانب المواجهة الحاسمة لنهائي بطولة ماستر العالم في السنوكروالتي ستقام يوم الأربعاء في 6 مارس الجاري.